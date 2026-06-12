SpaceX上市｜首掛報150美元升11%　馬斯克成首位萬億富豪

【SpaceX / SPCX / Elon Musk / 馬斯克 / 星鏈 / xAI 】史上最大IPO終於「升空」！馬斯克旗下 SpaceX ﹙股票代碼為「SPCX」﹚本港時間今晚（12日）登陸美股，正式開市報150美元，較招股價135美元高出11%，市值約兩萬億美元，成為全球市值第七大公司，也令馬斯克成為首位身家達到萬億美元的超級富豪。



馬斯克身家破萬億美元

根據SpaceX周四在官網發布的聲明，公司此次IPO發行5.556億股，發行價為每股135美元，募資總額達750億美元。SpaceX此次IPO募資規模是沙烏地阿美2019年創下的294億美元上市紀錄的逾兩倍。而彭博引述知情人士周四表示，散戶認購已經超過1000億美元，遠高於預留給他們的20%的IPO股份。

按發行價計算，SpaceX市值達到1.77萬億美元。計入員工股票期權和限制性股票單位後，公司完全攤薄估值約為1.8萬億美元。

隨著SpaceX上市，為馬斯克身家帶來巨額進帳。早前《華爾街日報》報道，SpaceX成功上市前估值計，馬斯克身家已達到9,700億美元，不單止較亞馬遜創辦人貝索斯﹑甲骨文創辦人艾里森及Meta行政總裁朱克伯格三人合共的7,380億美元身家高出超過三分之一。其個人身家更等同於阿根廷及挪威等125個經濟一年GDP總和。

隨SpaceX上市，馬斯克身家等同於阿根廷及挪威等125個經濟一年GDP總和。(Reuters)

不少美官員持有SpaceX股份

SpaceX上市後，既有助馬斯克進一步鞏固其全球首富地位，同時亦促使美國政府多名政官員身家更加豐厚。根據官員最新公開的財務披露文件，包括美國特使威特科夫和小企業管理局局長洛夫勒在內的十名美國官員申報在馬斯克旗下的SpaceX或xAI中擁有財務利益。

根據去年的披露訊息，美國聯邦工作人員持有的SpaceX或xAI股票總價值至少為990萬美元，且最高可達4,380萬美元。此後，這些官員可以出售全部或部分持有的股票，而無需觸發額外的披露要求。

2026年5月21日，美國德州星際基地，SpaceX星艦飛船位於超重型推進器頂部，準備進行星艦飛船的第12次試飛。（Reuters）

另外，SpaceX今次招股集資規模達750億美元，亦為承銷團帶來巨額佣金收益。早前有報道指出，SpaceX承銷團隊獲得的佣金率為集資額的0.75%，即是次招股，承銷團可獲合共5億美元佣金。