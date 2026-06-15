港股下半年料重回升勢　恒指上望28000｜伍禮賢

回顧港股上半年走勢，恒指開局延續去年升勢，並一度重上28000點水平。惟3月份開始受到美伊戰事影響，導致走勢回落，恒指回吐年初以來大部分升幅。



但另一方面，上半年內地經濟今年開局良好，首季GDP錄得按年增長5.0%，其中對外貿易、國內消費均有良好表現，固定資產投資亦出現底部回穩跡象。此外，內地物價表現改善，CPI呈現按年漲幅擴大趨勢、首季GDP與名義GDP差距縮窄，這些均反映內地消費情緒處於改善之中。而內地經濟首季表現，將強化投資市場對全年實現經濟增長目標信心，此對港股下半年走勢具較為正面影響。

內地首季GDP錄得按年增長5.0%。（Getty Images）

至於人民幣匯率，在上半年走勢強勁，部分反映國際投資者對中國資產升值潛力的樂觀看法。同時，上半年整體北水繼續呈現出穩步流入狀態，因此未來資金流向將進一步增加港股流動性的深度。

而港股經歷近月的回落後，目前恒指預期市盈率再度回落至僅略高於過去5年均值水平。在內地經濟向好的大基本面之下，港股有望重回估值向上修復走勢。同時，現時外圍市況整體仍處高位，以及內地股市有望繼續在下半年走出創新高行情，此將有望帶動港股回升。此外，雖然上半年港股曾因美伊戰事在3月份出現急跌，但恒指年內最低位仍維持在2024年1月份以來形成長期上升通道中運行，反映即使地緣政治因素對此輪反彈浪產生路徑影響，但並未改變此趨勢。

港股下半年繼續維持在大型上升通道中運行的趨勢料將不變。（Getty Images）

筆者認為港股下半年有機會再試年內曾見28000點水平高位。同時，港股在上半年波幅遠未達至過去20年波幅均值，下半年港股波幅或將有所擴寬，但在經濟向好、估值落後、資金流入等多重因素影響之下，港股下半年繼續維持在大型上升通道中運行的趨勢料將不變。

下半年重點關注AI及創新藥等新四板塊

上半年我們推薦中資金融、智能科技、能源有色、本地金融等四大板塊表現出色，平均累計最大回報超過30%，遠勝同期大市表現。下半年除了可繼續適當關注以上板塊外，亦可重點關注人工智能、創新醫藥、電力設備、內需消費等新的四大板塊。當中人工智能、創新醫藥分別受惠AI應用處於爆發期，以及出海進展理想；至於電力設備、內需消費則分別受到能源加速轉型，以及消費信心復甦所帶動。以上板塊在下半年的表現均值得投資者留意。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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