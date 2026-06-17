貿發局60周年｜4位前主席為港獻策　馮國經籲保持「外向」助出海

貿發局昨日（16日）舉辦「未來60」論壇，邀請四任主席「同台」，回顧香港經貿發展軌跡，並前瞻未來角色轉型。台上，現任貿發局主席馬時亨擔任主持，與四位前任主席，即馮國經、蘇澤光、吳光正、羅康瑞對談，就香港現時經貿情況以及未來展望提出建議。



馮國經：中小企出海成最大機遇 港須保持「外向」

作為利豐集團榮譽主席，馮國經以其全球供應鏈視野，在任內推動貿發局積極協助港商拓展內地及海外市場。他掌舵期間（1991至2000年）是貿發局任期最長的主席，長達9年。

馮國經指出，香港正處於轉捩點，不單只在國際上作「超級聯繫人」，更要作「超級增值人」的角色。他認為未來10至20年全球最大趨勢是生產線轉移至東南亞等發展中國家，香港可協助相關企業出海，提供融資、法律諮詢及審計等服務。

他特別提到，回歸至今中國的外來投資中，經香港流入的比例已由40%增至70%，證明香港是資金流入內地的重要樞紐。他強調「香港一定要保持做外向型經濟，否則沒前途！」而大灣區與「一帶一路」將成為香港發展的「雙引擎」。

馮國經強調香港須保持「外向」（張偉賢攝）

蘇澤光：港未來繫於「中國、中國、中國」

曾先後擔任貿發局總裁及主席的蘇澤光，在1987年帶領貿發局率先在內地設立首個辦事處，其後陸續拓展據點。他認為貿發局憑藉「非官非商、亦官亦商」的特殊身份和多年累積的人脈，建立了無與倫比的在地滲透力，這是其他機構難以複製的優勢。

蘇澤光強調香港未來的優勢將會是「中國、中國、中國」，他表示單單依賴香港市場很難做到高科技調研，但香港在金融方面則面向國際，並且具國際首屈一指的醫療制度。因此，他強調企業需引入內地科技到香港市場當中，並且善用內地人才，將資源以及資訊數據盡量利用和發揮。

蘇澤光認為香港未來的優勢在於中國大陸（張偉賢攝）

吳光正：港依重服務業 須取得「關鍵多數」

曾任會德豐及九龍倉集團主席的吳光正提出，香港要在內地市場競爭中勝出，必須在金融、教育、醫療等服務範疇達到「關鍵多數」（critical mass）。他解釋，全球只有中美兩國為「國內且同質化」的巨型市場，中國14億人口的交易量龐大且競爭激烈，迫使企業不斷創新。他表示，當香港服務平台具備足夠體量後，「價格就不再是決定因素，表現與效能才是關鍵。」

吳光正又強調「一國兩制」下的制度安排是其他地方難以複製的比較優勢，並形容香港「本質上是一個高生產力的服務平台」，現時香港GDP的94%來自服務業。他特別提到深圳對香港而言「特別重要」，港深人口合共約三千萬，以「現代雙城記」形容兩地合作可與全球競爭。

吳光正以「現代雙城記」形容港深兩地合作（張偉賢攝）

羅康瑞： 「一帶一路」調研可深化

至於羅康瑞，他認為，在地緣政治持續緊張下，「一國兩制」會繼續給予香港發展空間，讓香港的金融業排在全球第三的位置，僅次於紐約和倫敦，西方「沒有可能」放棄中國市場，在政治壓力下仍會經過香港進入內地，並認為超越他們只是時間問題。

他建議貿發局角色需要調整改變，可組織有興趣的機構和專家進行「一帶一路」調研，深化具體合作項目落地。

羅康瑞更強調香港勢必融入大灣區，認為大灣區內每個城市發展的不同階段都是為香港創造機會，只看香港如何把握。有「上海姑爺」之稱的他表示，「我係上海做地標，不是我叻，係香港叻！」

羅康瑞對香港金融業發展充滿期待（張偉賢攝）

馬時亨：續帶團拓新市場 精準實踐「內聯外通」

現任主席馬時亨則在論壇以及酒會上多次強調，貿發局將把握國家「十五五」規劃機逾，推動香港成為「超級貿易平台」。他透露早前隨團出訪中亞成果「非常成功」，當地對香港金融、物流及專業服務需求殷切，正部署更多新興市場考察。貿發局在全球設有51個辦事處，他形容「每個辦公室都是香港的『金漆招牌』」，為港企開拓新經濟網絡。

對於前景，馬時亨表示「未來一片光明」，相信香港的韌性將帶領機構邁向下一個60年。他亦透露正檢討全球辦事處分配，或調整部分至中亞等新市場。

馬時亨表示香港將會繼續實踐「內聯外通」（張偉賢攝）

鄧蓮如：港基本優勢未變 最美好在後頭

值得一提，今次活動，還請來長居英國的鄧蓮如女男爵透過視像發言，回顧上世紀八十年代貿發局在多國百貨公司舉辦推廣活動，令香港產品得以與國際品牌同場展示。她對現時貿發局每年在會展中心舉辦約40項國際展覽、吸引約190個國家及地區參與者，直言「感到驚訝」。

展望未來，鄧蓮如強調香港的優勢根基未變：「敢做敢拼」的精神、普通法制度、獨立司法、低稅制，以及背靠近15億人口的內地市場。她認為即使外圍充滿不確定性，香港仍可把握國家在科技及人工智能領域的創新機遇，寄語「最美好的還在後頭」。