商貿團訪中亞　貿發局馬時亨：展現港橋樑優勢的黃金機會

由行政長官李家超率領、香港貿發局組織的商貿代表團，今日 (1日) 展開為期5天中亞的行程。走訪哈薩克的阿斯塔納，以及烏茲別克的塔什干，與當地政府部門、重要金融機構、大型企業及商會高層會面，並舉辦商貿交流宴會，積極發掘投資及合作機會，推廣香港「內聯外通」及最佳「出海」平台的獨特優勢。

貿發局主席馬時亨表示，地緣政治催化多邊合作，香港「資金避風港」功能及橋樑角色比以往更加關鍵，今次商貿代表團是展現香港橋樑優勢的黃金機會，將危機化成契機。是次代表團具有三大突出特點：一是人數及規模為歷來最大、二是參與業界範疇最廣泛；三是首次以如此高規格模式訪問中亞地區，推動「樞紐對樞紐」的合作模式。在行政長官帶領下，將重點推廣香港作為「超級聯繫人」及「超級增值人」的獨特角色，展示香港是中亞企業進入粵港澳大灣區及內地市場的首選門戶，同時亦是內地企業以香港為基地及貿發局平台、穩健「出海」開拓中亞市場的最佳平台。

馬時亨續稱，今次選擇訪問哈薩克及烏茲別克，具有重要策略意義。兩國均為「一帶一路」沿線的重要樞紐，亦是中亞經濟規模最大、改革最積極的國家，正大力推行經濟多元化。香港及內地憑藉過去數十年轉型經驗，可協助兩國由「資源型經濟」邁向「高增值、可持續發展」，創造大量合作和投資機會，涉及投融資、貿易、物流、輕工業、創新科技、綠色發展等範疇，進一步鞏固香港、內地與「一帶一路」沿線國家的緊密連繫，為內地、香港與中亞活力經濟體開創互利共贏的新篇章。

繼去年訪問卡塔爾及科威特後，代表團由70位來自香港及內地的商界領袖組成，內地企業代表來自17個省市，涵蓋金融及專業服務、物流運輸、創新科技、貿易、綠色產業、能源及礦業、生物醫藥、汽車產業，以至傳媒等多個界別，共同把握「一帶一路」共建機遇。

是次訪問將聚焦哈薩克及烏茲別克的國家發展策略，透過考察、機構參觀、高層會面及大型推廣活動，深入發掘金融、物流、基礎設施、科技及綠色投資等領域的合作機會，期望透過面對面交流，促成更多實質投資與合作項目。