AWS與科技園深化合作　啟3年策略性升級計劃　冀每年同援逾百初創

亞馬遜Amazon（美：AMZN）旗下，Amazon Web Services (AWS) 今日宣布，與科技園公司深化策略合作關係，雙方合作成立的AWS聯合創新中心（Joint Innovation Center，JIC）啟動全新的三年策略性升級計劃。



計劃圍繞「共同培養初創」、「發展AI人才」及「賦能全球擴展」三大策略，目標每年共同支援逾100間初創企業、首度拓展至生命健康科技領域，並為本港大學生打造系統化的創科職業發展路徑，進一步鞏固香港作為世界級創新科技中心的地位。



合作屬加強版 目標每年共同支援超過百間初創

AWS香港總經理蘇小龍形容，早先就已與科技園有合作，今次其實是加強版。尤其是在初創領域，希望可以著眼全球，幫助促成跨境的初創發展，令香港的企業進軍內地市場，也讓內地的企業前來充分利用香港稅務、資金流動的優勢，去做全球化的佈局。

其指出，雙方將持續深化合作，透過Idea Launcher、AWS & HKSTP Co-incubation Program 等共同培育計劃等項目，目標每年共同支援超過100間初創企業。踏入新階段，雙方將首度攜手拓展生命健康科技領域，聯同業界及學術界，為高潛力初創提供從技術到市場化的全方位支援，攜手推動香港發展成為亞洲深度科技創業的首選地。

此外，亦都希望通過連結創業家、投資者及粵港澳大灣區的發展機遇和國際市場，促進創新企業在香港以外的發展。AWS的香港登陸計劃 (Hong Kong Landing Program)、科技園公司創科培育計劃及香港科學園深圳分園，可為初創企業帶來專家指導、融資渠道及積極連接大灣區以至國際市場，開拓跨境發展路徑。

亞馬遜Amazon（美：AMZN）旗下，Amazon Web Services (AWS) 今日宣布，與科技園公司深化策略合作關係。（資料圖片）

港企模型訓練需求不高 現已幫助企服領域

蘇小龍表示，AI的發展遠大於當年的雲服務，且在應用層面ROI很高，今年正是從ChatBox轉向AI Agent的第一年，和以往的RAG都不同，相信未來各行各業應該會有千上萬的Agent在每一間公司運作，因此亦都需要平台管理和應用。

其續指，AI的發展分為很多層，不同的企業對於AI的發展要求都不同。就港企而言，本地公司對於前沿模型（Frontier Model）等模型訓練的需求不高，因此亦都不會有太多的token消耗。目前在港企成功的使用案例，就包括幫助企業服務，例如幫公司完成註冊、出糧等任務。

AWS香港總經理蘇小龍

冀鞏固本地人才創科競爭力

人才培育方面，公司指，希望為香港建立面向未來的AI及科技人才庫，鞏固香港的競爭力。雙方將在未來三年繼續作為 Hong Kong Techathon+的獨家技術推動者——該活動由科技園公司與15間本港大專院校合辦，旨在鼓勵本地及海外大專人才創新創業；同時合作推動科技園公司的「Talent Foundry Program」人才發展和就業準備計劃，提高大學生在創科領域的就業潛力。