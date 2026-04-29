雲端戰局劇變｜OpenAI 結束微軟獨家綁定與AWS締結千億美元聯盟

人工智能（AI）產業的雲端版圖正經歷近十年來最劇烈的洗牌。在宣布與微軟（Microsoft）解除獨家合作限制僅一日後，OpenAI 隨即與亞馬遜（Amazon）旗下雲端服務 AWS 達成深度戰略合作，將其最新 AI 模型及編程代理 Codex 正式引入 Amazon Bedrock 平台。這場價值高達千億美元的聯盟，不僅標誌着 OpenAI 正式告別「單一雲端依賴」，更預示全球企業客戶將迎來前所未有的部署彈性。



GPT-5.5 與 GPT-5.4 將登陸 Bedrock 預覽版

根據雙方最新公布，GPT-5.5 與 GPT-5.4 將以有限預覽形式於 Amazon Bedrock 上線，OpenAI 後續所有前沿模型亦將陸續跟進。企業可沿用現有的 Bedrock 接口調用這些模型，享受統一的安全防護、合規管理與成本管控，無需額外部署基礎設施，也無需適配全新安全體系。

對已經針對 AWS 投資的企業來說，這次整合的價值很直接——不用再為了使用 OpenAI 而跨出自己的雲端門戶，更不用在不同平台之間搬運數據、重新配置安全策略。

重點不是賣模型 是讓企業專心打造 AI Agent

這次合作最值得注意的地方，並不是單純的「模型上架」。AWS 真正想做的，是把所有打造 AI 應用所需的元素——從強大的語言模型、到編程與自動化工具（Codex）、再到企業級的訓練與推論基礎設施——全部集中在同一個開發者和企業已經信任的平台上。

這意味著企業可以將精力從「管理多個雲平台」「處理跨平台的數據移動」這類基礎工作中解放出來，專心做真正重要的事：打造 AI Agent。

透過 Bedrock 平台新增的三項核心服務，開發者可以在熟悉的 AWS 環境中完成這一切：首先，OpenAI 企業級模型直接透過 Bedrock 接口調用；其次，Codex 編程代理支援 Codex CLI、桌面應用及 Visual Studio Code 擴充元件三種介面，開發者可用 AWS 認證登入，AI 輔助編碼、除錯及測試均經由 Bedrock 基建處理，Codex 用量更可計入現有 AWS 雲端消費承諾；第三項「Bedrock Managed Agents」則是針對 AI 代理的託管服務，採用 OpenAI agent harness 建構，旨在發揮 OpenAI 前沿模型的完整潛能，提供更快的執行速度、更敏銳的推理能力，以及對長時間運行任務的可靠引導。

香港及亞洲企業有何影響？

對香港及亞洲企業而言，這場合作帶來的實質影響不容忽視。過去本地開發者若要在企業級環境中使用 OpenAI 模型，往往需透過 Azure 或其他渠道，如今則可直接在已廣泛採用的 AWS 基建上調用，數據駐留及合規管理亦更具彈性。

隨着 AI 基建競爭從模型能力延伸至雲端平台，OpenAI、微軟與亞馬遜之間的競合關係將持續演變。對於已經投資 AWS 生態的香港企業來說，這場千億美元聯盟意味着他們無需遷移數據，即可直接接入業界最前沿的 AI 能力，「多雲 AI」時代已正式來臨。

值得順帶一提，AWS 同日還發布了另外兩項值得香港市場關注的更新。首先是 Amazon Quick，這是一款專為工作場景設計的 AI 助手，能夠基於企業內部文件、電郵、應用數據及數據倉庫進行搜索、分析並將答案轉化為實際行動。新版本推出了桌面應用程式，用戶無需打開瀏覽器即可連接本地檔案、日曆及通訊工具；同時新增 Free 及 Plus 定價方案，用戶可用個人電郵或現有 Google、Apple、GitHub、Amazon 帳號直接註冊，無需開設 AWS 帳戶。Quick 亦擴展了與 Google Workspace、Microsoft Teams、Zoom、Airtable 及 Dropbox 的原生整合。另外，Amazon Connect 亦從單一產品擴展為四個針對不同場景的 agentic AI 解決方案，涵蓋客戶體驗、供應鏈、人才招聘及醫療保健。