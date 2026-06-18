SpaceX首掛當日　韓散戶瘋搶斥逾62億元掃貨　創海外單股單日紀錄

韓國證券存管院（KSD）6月17日官方統計顯示，SpaceX上市首日，韓國散戶淨買入1.2萬億韓圜，折合約62億港元，創下韓國散戶單日投資單隻海外股票歷史紀錄。韓國投資海外美股的小額散戶被行業俗稱為「西學螞蟻」（Seohak Ants）。



SpaceX於上周五（12日）在納斯達克掛牌，股票代碼SPCX。其IPO發行價135美元，上市首日開盤150美元，最高衝至176美元，收報161.11美元，單日漲幅19.3%。按收盤價估算，韓國散戶首日合計買入約490至500萬股SPCX。

錯過認購 惟在二級市場買賣

韓國散戶瘋搶SpaceX的核心原因在於本土投資者完全錯過IPO認購。韓國監管未開放散戶直接參與SpaceX一級市場申購，該國唯一入圍承銷團券商未來資產證券最終未獲任何IPO股份配售，導致當地投資者無法在一級市場獲得股份，需求集中在二級市場釋放。韓國金融監督院已介入調查該券商配售失敗問題。

2026年6月12日，美股SpaceX上市，民眾在宣傳板前影相（Reuters）

韓國散戶熱追「馬斯克概念股」

此外，韓國投資者長期追捧「馬斯克概念股」。特斯拉長期穩居韓國散戶第一大海外持倉，持倉規模超240億美元；SpaceX融合星鏈衛星、商業航天、AI算力三大賽道，被韓國投資者視為特斯拉後續第二大核心增長標的。上市前一個月，韓國散戶已累計買入3.16億美元航天主題ETF提前布局。

數據機構Vanda統計顯示，SpaceX上市前三個交易日，全球散戶流入該股資金，超過同期全美股七大科技巨頭散戶買入總和。韓國金融監督院發聲提醒散戶避免高槓桿炒作單一高波動科技股，強化跨境美股交易風險監測。

截至昨日美股收盤，SpaceX收191.82美元，跌4.95%，成交量2.02億，總市值2.5萬億美元。