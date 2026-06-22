議息後美股波動增　軍工股或攻守兼備｜伍禮賢

本月聯儲局議息過後，維持利率不變，符合預期，但對利率後向走勢取態偏鷹，美股在高位出現顯著波動。如果要考慮一些可抵禦市況波動的板塊，軍工股或是其中一個。雖然中東局勢有緩和趨勢，但近年環球武裝衝突加劇，外界亦見識到高科技武器、無人化軍備的重要性，同時突顯出軍工概念股的投資潛力。



出售軍備+服務收費

美股軍工板塊的企業主要透過向各國政府或航空公司出售高科技產品（包括武器或飛機相關零部件），配以提供相關的服務（包括系統運作、維修等），來賺取收益。

軍工企業雷神技術（RTX.US）在2026年首季業績表現方面理想，銷售金額達221億美元，按年上升9%；經調整的純利為24.25億美元，按年增加22%；經調整的每股盈利（EPS）為1.78美元，按年上升21%。期內公司訂單積壓達2,710億美元，其中1,620億美元為商業訂單，另外1,090億元屬國防訂單。

軍工企業雷神技術（RTX.US）在2026年首季業績表現理想。（RTX官網）

集團旗下的子公司近期獲得一份美國海軍約2.13億元的合約，需負責替朱瓦特級驅逐艦（DDG 1000）進行系統更新、測試及維修相關工作。相關的合約金額雖然不會對雷神技術的收益面產生重大利好，但維修服務的需求偏向剛性，向軍方提供後勤維修或系統升級服務則成為軍工企業另一個主要的收益來源。

另一方面，美國軍備維修需求十分穩健，能為軍工企業提供源源不絕的業務來源。只要軍工企業提供具質素的服務水平，基本上可以長期獲取來自官方的服務合同，同時亦可以助相關企業鎖定未來的收入來源，利好現金流穩健。

客源單一且受政策左右

不過，美股軍工板塊亦存在一些風險。由於美國軍工企業主要依賴美國政府的國防部訂單，雖然這些企業亦可透過出口賺取收益，但對美國以外的客戶出售軍用產品與服務前，必須得到美國政府批准才可進行相關的軍備出售項目。

美國軍工企業對美國以外的客戶出售軍用產品與服務前，必須得到美國政府批准。（Reuters）

以人工智能軟件公司Palantir（PLTR.US）為例，在集團的2026年首季業績當中，美國業務收入12.82億美元，按年增長104%，按季則上升19%。而美國業務的構成主要分兩大類別，一為商業業務，期內收入5.95億美元，按年增長133%，按季則升18%；另一方面為美國政府業務，期內收入按年大增84%至6.87億美元。反映華府對其業務收入有著較為壓倒性的主導現象。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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