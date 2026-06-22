小女孩的一句話，問穿了雷軍｜凌凌八

雷軍在街頭吃早餐、被路過小女孩調侃「吃早餐都要拍照」的網絡熱話。作秀不難，難的是有幾個企業家肯自己站出來作秀、肯被人笑、肯被小朋友當面吐槽。



在當前的全球商業環境中，黃仁勳為粉絲在胸口簽名，馬斯克在發佈會上跳舞，雷軍坐在路邊攤吃早餐，他們本質上都在做同一件事：將創辦人的個人信用注入品牌，成為公司成本最低的護城河。

對於小米而言，雷軍的形象完美承載了小米核心的品牌信念——「讓普通人用得起好東西」。

這種信念在過去常被資本市場貼上「低端」或「沒有護城河」的標籤。

雷軍6月15日一早現身武漢街頭吃早餐，展現其親民、接地氣的一面。（翻攝自微博）

早年港股分析師習慣用傳統硬件製造業的模型來衡量小米（1810），認為其硬件淨利潤率過低。然而，市場往往低估了「性價比」背後的殘酷紀律：極致的供應鏈管理能力、精準的成本控制，以及消費者心中「這個價錢值得」的信任。雷軍用一碗早餐的流量，再次向市場證明小米與用戶的落地感，而這種品牌溢價，正逐步在小米的股票走勢中得到兑現。

業績築底與汽車業務的利潤拐點

資本市場不盲信夢想與流量，決定股價的永遠是基本面與財務數字。過去市場對小米造車最大的擔憂，在於汽車是高資本投入、長週期的行業，會否拖垮小米原本健康的現金流。

然而，小米交出的財報打破了市場的質疑。以2025年第三季度的數據來看，小米收入人民幣1,131億元，按年升22.3%；經調整淨利人民幣113億元，按年升80.9%。最令市場驚喜的是，智能電動車、AI及新業務收入人民幣290億元，並首次錄得單季經營盈利。

這組數據對小米股票的估值邏輯帶來了根本性的扭轉。

第一，核心業務化身超級現金牛。小米的手機，業務穩居全球前三，IoT與智能家電生態鏈日益成熟，這些業務源源不斷地產生強勁現金流，成為支持造車業務的底氣。

第二，汽車業務實現扭虧為盈。造車新勢力動輒面臨「賣一輛虧一輛」的魔咒，而小米汽車在2025年第三季首次錄得單季經營盈利，證明了雷軍將其在電子消費品的供應鏈紀律，成功複製到了汽車製造上，直接消除了壓在股價上的不確定性。

中國深圳的小米旗艦店，一輛小米Su7電車正在被展示。（Getty）

全球化品牌出海的戰役

如果說中國本土市場是小米汽車的存量試金石，那麼海外市場則是決定小米股票未來能否衝擊更高估值的增量戰場。

目前小米汽車的海外收入幾近為零。雷軍曾表示，要到2027年才會考慮將電動車賣到中國以外的市場。在資本市場眼中，這張白紙雖然寫滿了地緣政治、高關稅、歐洲法規等重重考驗，但同樣孕育著巨大的想像空間。

當市場將小米與比亞迪進行對比時，會發現一條截然不同的出海路徑。比亞迪作為中國電動車出海的代表，2025年海外銷量已超過100萬輛，但在外國消費者眼中，它始終帶著強烈的「中國車企」標籤。

小米不一樣。小米先是一間手機公司、家電公司、消費科技公司。很多海外消費者在開上小米汽車之前，已經用了多年小米手機、戴著小米手環、看著小米電視。小米出海，賣的不只是車，還有早已深度融入海外消費者日常生活的品牌信任度。

這種身份的轉變至關重要。外國消費者和西方資本市場或許對複雜的中國車企結構感到陌生，但他們絕對看得懂Apple、Samsung和Tesla。雷軍那種願意落地、親自推產品的老闆形象，恰恰是消解文化隔閡的催化劑。

小米17T（xiaomi）

重塑估值邏輯

回到那碗引發熱議的早餐。雷軍做秀的背後，是產品有人買、數字有增長、新業務有盈利，甚至連外國政要造訪時都要前往小米汽車工廠參觀。這證明它已經超越了營銷，沉澱為真正的品牌資產。

資本市場最容易犯的錯誤，就是用歷史的後視鏡來指導未來的投資。過去市場因小米的低毛利而嘲笑它沒有科技含金量，後來又因它跨界造車而擔憂它步子邁得太大。

但如今，隨着汽車業務跨過盈利平衡點、全球品牌效應持續放大，投資者必須重新理解小米的股票價值。現在的小米，不是手機公司加一部車，而是一間同時擁有穩健現金流、全球知名消費品牌、極致供應鏈控制力，且多了一個全球汽車市場增量期權的公司。

當一間原本常被市場調侃的公司，默默地把每一步計劃都變成財報上的真實利潤時，它就變得值得全市場認真研究與重新定價。

【財經專欄】凌和遊戲‧凌凌八一個風度翩翩嘅小股東、老闆仔，長年穿梭世界各大城市，見識過資本的貪婪、人性的槓桿，亦曾參與市場上的零和遊戲。日常最大嘅樂趣，就喺係漆黑股海中，尋找螢火蟲s。

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