有線寬頻高層大地震！　CEO杜之克等請辭　由現任執董黃雅芬接棒

有線寬頻通訊﹙1097﹚出現高層人士變動，包括CEO杜之克請辭，由現任執董黃雅芬接棒，即日﹙29日﹚生效。



杜之克、余詠珊、何哲圖齊辭任

有線寬頻宣佈，集團行政總裁﹙CEO﹚兼執行董事杜之克已向董事會請辭其現有職務；同時，余詠珊辭任有線寬頻旗下好好製作集團首席執行官及集團相關職務；及何哲圖亦已辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。

上述變動即日生效。集團指出，上述三人辭任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧。

值得一提，杜之克、余詠珊、何哲圖原為TVB舊將，於2023年中出任有線高層，不到3年時間三人齊齊辭任。

杜之克於2023年6月空降上任有線行政總裁一職，其原為TVB副董事總經理（節目及製作）。﹙資料圖片﹚

新CEO黃雅芬曾任TVB.com首席運營官

另一邊廂，現任執行董事黃雅芬將接任行政總裁一職。黃雅芬自去年9月起任有線執行董事。有線寬頻稱，黃雅芬於多媒體平台、內容/娛樂營銷，以及IP建設和推廣各方面擁有逾超25年經驗，業務遍及全球, 覆蓋線上、線下及社交媒體網絡。她於2013年創辦數碼媒體社交電商整合公司VS Media Limited，並兼任首席執行官、主席和主要股東，管理以亞太區為核心覆蓋全球領先數碼創作者網絡。另外，黃雅芬於2007年至2011年間亦加入TVB.com Limited並出任首席運營官。

有線寬頻補充，董事會在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動集團邁向下一發展階段。

黃雅芬則表示，面對媒體生態及觀眾收看習慣的轉變，管理團隊將全力以赴，聚焦擴闊節目曝光、清晰頻道定位，以及拓展多元收入來源，務求推動集團持續發展，吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更多高質素、具影響力的內容，並使這些優質作品被更多觀眾看見。