有線寬頻董事會「換血」　邵氏家族第四代任執董　周大福背景者減

有線寬頻通訊有限公司虧蝕多年，今年上半年虧損2.17億元，「負資產」情況未見好轉。董事會繼今年9月後再有變動，邵逸夫侄孫邵在純、橙天嘉禾娛樂前執行董事鄭達祖今日（13日）起獲委任為為執行董事。



李國恒因為要投入更多時間處理其他業務，辭任執行董事，但獲委任為副主席兼執行董事曾安業的替任董事。同時，杜之克獲委任為授權代表。今次改動後，有線董事局背景中具有周大福企業背景人物減少，剩下主席鄭家純、曾安業（李國恒替任）及陸偉棋。



有線寬頻通訊有限公司發公告，自今日（13日）起委任邵在純、鄭達祖為執行董事。（資料圖片）

有線寬頻通訊有限公司公布董事局多項人事變動，包括邵在純及鄭達祖獲委任為執行董事；李國恒辭任執董及不再擔任授權代表，但獲委任為董事會副主席兼執董曾安業的替任董事；李國恒不再擔任授權代表，由杜之克接任。

有線寬頻早前公布上半年虧損2.17億元，按年少蝕15%，「負資產」情況未見好轉，總虧絀近21億元，按年擴大11.5%。

《香港01》製圖。

2022年有線寬頻通訊有限公司旗下免費電視77台HOY TV的啟動儀式。左一為陸偉棋，右二為李國恒，右四為曾安業。（資料圖片）

周大福企業背景者減

今次改動之後，有線董事局背景中具有周大福企業背景人物，只剩下主席鄭家純、副主席曾安業（李國恒替任）及陸偉棋。

鄭家純為為新世界發展有限公司、周大福創建有限公司、周大福珠寶集團有限公司之主席兼執行董事。其餘三人均於周大福企業有職務，其中曾安業為聯席行政總裁兼董事、李國恒為高級副總裁；陸偉棋為對外事務總監。

另外，執行董事黃雅芬今年9月上任，她曾出任壹傳動有限公司的首席執行官，負責監督該公司的流動及數碼媒體策略，又曾任TVB.com Limited首席運營官。

有線寬頻董事會主席鄭家純2017年9月起加入董事會。（資料圖片）

邵在純為邵逸夫侄孫 於媒體界逾30年經驗

新任執行董事邵在純現年60歲，是邵逸夫侄孫，於媒體、娛樂及投資管理領域有逾30年經驗，曾任邵氏兄弟董事。他是李安執導的電影《色，戒》的監製，2013年起擔任英國電影電視藝術學院（BAFTA）的亞洲顧問委員會成員。

鄭達祖曾任多家香港上市公司董事

鄭達祖曾任職中國最早期的外商合資證券公司之一、長江巴黎百富勤的首任總經理。他曾創立投資公司，2007至2019年AID成功募集多輪資金，並在媒體與娛樂、食材資源、科技、生命科學及金融服務領域投放超過5億美元。他曾於多間香港上市公司擔任中手游獨立非執行董事、橙天嘉禾執行董事兼財務總監等。