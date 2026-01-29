有線寬頻宣布杜之克辭任　黃雅芬接任行政總裁　即日生效

有線寬頻今日（29日）宣布，行政總裁兼執行董事杜之克將辭任，由現任執行董事黃雅芬將接任行政總裁一職，即日生效。



有線寬頻公布，集團管理層將作出調整。行政總裁兼執行董事杜之克已向董事會請辭其現有職務；同時，余詠珊辭任有線寬頻旗下「好好製作集團有限公司」首席執行官及集團相關職務；何哲圖亦已辭任有線旗下星演國際首席執行官及集團相關職務。上述變動即日生效。

有線寬頻表示，杜之克、余詠珊及何哲圖辭任是與董事會友好協商的共識，之間並無任何意見分歧，董事會對三人任內對公司作出的貢獻表示充分感謝。

董事會同時宣佈，現任執行董事黃雅芬將接任行政總裁一職。董事會在審視集團業務轉型進度、營運表現及未來發展需要後，認為應盡快加快改革步伐，推動集團邁向下一發展階段。

翻查資料，黃雅芬曾出任壹傳動有限公司的首席執行官，負責監督該公司的流動及數碼媒體策略，又曾任TVB.com Limited首席運營官。

行政總裁兼執行董事黃雅芬表示，面對媒體生態及觀眾收看習慣的轉變，管理團隊將全力以赴，聚焦擴闊節目曝光、清晰頻道定位，以及拓展多元收入來源，務求推動集團持續發展，吸引有理想及衝勁的年輕人加入，為觀眾帶來更多高質素、具影響力的內容，並使這些優質作品被更多觀眾看見。

有線寬頻今日（29日）宣布，行政總裁兼執行董事杜之克將辭任。（資料圖片）

資料顯示，有線寬頻早前公布上半年虧損2.17億元，按年少蝕15%，「負資產」情況未見好轉，總虧絀近21億元，按年擴大11.5%。有線寬頻去年有多次人事變動，黃雅芬今年9月上任執行董事；直至12月，李國恒辭任執董及不再擔任授權代表；同時，杜之克獲委任為授權代表。

杜之克昨日會見傳媒時，未有透露辭任消息。他當時表示，自去年籌備續牌諮詢起，已經積極向通訊事務管理局表達意見，就放寬廣告操作、節目內容、英文台的語言限制等提出建議及調節；樂見有議員提出放寬英文台的監管條例和植入式廣告操作，指做法將有助電視經營商與網上平台競爭，減輕營運壓力。