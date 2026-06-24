「cut走有線」股價大翻身！　有線寬頻擬改名　曾飆逾4成｜異動股

有線寬頻及HOY TV母公司有線寬頻（1097）計劃改名為周大福媒體娛樂，即將「CUT」走有線。受到有關消息刺激，該公司今日（24日）急升，曾高見0.078元，升幅達41.8%，最新報0.072，升30.9%，成交額為213萬元。



稱改名為企業轉型重要里程碑

有線寬頻行政總裁兼執行董事黃雅芬表示，建議更改公司名稱是企業轉型歷程中的一個重要里程碑。繼HOY品牌成功進行定位革新後，採用「周大福媒體娛樂有限公司」此名稱，是發展藍圖中關鍵的下一步。

有線寬頻通訊有限公司發公告，自今日（13日）起委任邵在純、鄭達祖為執行董事。（資料圖片）

黃雅芬指出，新公司名稱將釋放周大福集團系內的強大協同效應，並更準確地反映有線寬頻轉型為跨平台的立體網絡。這不僅鞏固了為香港觀眾提供更優質體驗的承諾，更體現了致力在全球舞台上為華人社群宣揚香港故事的決心。

另一方面有線寬頻在周二（23日）舉行股東會，黃雅芬於會上回應股東提問時指出，目前集團會優先整合及用好現有頻道、社媒平台、地鐵車廂視頻及户外廣告屏幕等多個平台，製作適用內容，發揮廣告效益，初步已獲廣告客戶及贊助商良好反應，包括未曾落過廣告之美的也支持。另集團已和內地平台及外國製作商探討合作，製作節目及內容。他們亦探索結合現有寬頻網絡，將節目及內容分銷，增加收入來源。

有線寬頻旗下HOY TV。（羅國輝攝）

CEO稱會致力擴大收入來源及降低虧損

黃雅芬表示，現時有線寬頻有3條免費電視頻道、有300萬人次下載應用程式（App）、在港鐵（0066）車廂內接觸超過6,000個屏幕、位於皇崗等多個口岸、尖沙咀及銅鑼灣等大屏幕，甚至社交媒體平台，日均可接觸超過500萬觀眾群，集團目前擬先整合現有資源，留意提供什麼內容，將每個接觸點的優勢擴大，藉此擴大收入來源及減少虧損。

至於有關續牌方面，她指出集團手上有現金1.13億元，加上審慎調配資源，幫助媒體業務有效運作及擴充不同項目。現時經過重塑頻道，重新提供可觀性節目，已經多了廣告及贊助，亦在地鐵車廂內多了屏幕包覆式廣告出現。因應她在社交媒體傳播的經驗，有線寬頻已經加入關鍵意見領袖（KOL）及社交媒體方案。目前經全方位工作，已見廣告收入慢慢增長。