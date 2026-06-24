豪賭AI登亞洲首富　軟銀孫正義狠話︰稱人工智能處泡沫　是種侮辱

曾因 2000 年互聯網泡沫爆破慘遇「人類史上最大個人損失」的軟銀集團創始人兼CEO孫正義，憑藉著對人工智慧 (AI) 的豪賭，近日一度憑藉著對人工智慧 (AI) 的豪賭，重新奪回日本首富乃至亞洲首富的寶座。他最新發言力挺AI，直言人工智能正處於泡沫之中的說法是對人工智能的一種侮辱。



綜合媒體報道，在6月24日的股東大會上，現年68歲的孫正義表示，他將以經營者身份「再努力10到15年」。這一表態意味着他修正了此前「60多歲交棒」的計劃。

他還表示，他現在極度渴望幫助加速人工智能(AI)的普及，並稱人工智能正處於泡沫之中﹙的說法﹚是對人工智能的一種侮辱。

軟銀擁有晶片設計公司Arm近90%的股份。

Arm當前價值才剛起步 預計將增長十倍

軟銀CEO孫正義續稱，隨着人工智能向以CPU為中心的設計方向發展，Arm股價可能進一步上漲。Arm當前價值才剛起步，預計將增長十倍。

據悉，軟銀擁有晶片設計公司Arm近90%的股份，近期一直在加速對AI相關公司的投資。該公司已承諾向OpenAI投資約65億美元，並同意以約54億美元的估值收購ABB集團的機器人業務。

資料顯示，2016 年孫正義以 320 億美元收購晶片架構巨頭 ARM，當時外界視之為瘋狂，但在 AI 算力需求爆發下，ARM 市值近日逼近 4,000 億美元，為持有 90% 股份的軟銀帶來了超過 3,000 億美元的利潤。

軟銀集團行政總裁孫正義2015年6月18日在日本千葉舉行的記者會上發表演說。 （Getty）

公司已開始大規模生產AI機器人

另外，孫正義稱，將軟銀打造成為全球卓越的AI驅動型機器人公司。「我們的機器人物理AI工廠已開始生產機器人。公司已開始利用機器人裝配線大規模生產AI機器人。」