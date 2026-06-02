軟銀孫正義︰AI創新規模　或為科網時代50倍　另料OpenAI取得成功

撰文：張偉倫
出版：更新：

剛於周一（1日）成為日本市值最大上市公司的軟銀集團（SoftBank），其董事長孫正義周一接受《CNBC》訪問時表示，人工智能（AI）技術革命規模，可能比2000年代科網泡沫時期大50倍。

孫正義稱，「我認為，AI創新規模至少比科網泡沫大10倍，甚至可能大50倍以上」。

前一天，軟銀宣布將投資750億歐元，在法國建設AI基礎設施，當中包括5吉瓦的AI數據中心算力。

2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

孫正義說，科網泡沫經歷了痛苦的破裂歷程，但事實證明，泡沫爆破只是長期增長故事中一個小插曲，認為AI是人類歷史上規模最大的技術和認知革命。

孫正義提到1929年華爾街崩盤時汽車和電子股票暴跌，但其後連續多年上漲，並持續近100年，對他來說，市場調整將是最佳的投資機會。

去年夥OpenAI參與美國Stargate項目

去年，軟銀夥拍OpenAI參與美國Stargate項目，合資建設AI基礎設施。

孫正義認為，軟銀在投資組合中對OpenAI的持倉比例並不高，這家初創公司僅佔軟銀淨資產的20%多一點，而英國半導體設計公司Arm才是軟銀最大的持倉，佔軟銀淨資產的50%以上。

他補充說，在OpenAI計劃上市之際，他相信OpenAI將會取得非常成功。

軟銀受益OpenAI及Arm持股　單日飆15%　市值49萬億日圓成日股一哥軟銀牽頭成立AI企業　獲東芝及日立等15間企業注資豪擲5900億！　軟銀據報將在法國建設歐洲最大算力集群軟銀擬面向散戶投資者發行2600億日圓次級債券彭博︰軟銀擬削以OpenAI股份押抵融資規模4成　至468億元
軟銀SoftBank
孫正義
AI人工智能
OpenAI