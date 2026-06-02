軟銀孫正義︰AI創新規模　或為科網時代50倍　另料OpenAI取得成功

剛於周一（1日）成為日本市值最大上市公司的軟銀集團（SoftBank），其董事長孫正義周一接受《CNBC》訪問時表示，人工智能（AI）技術革命規模，可能比2000年代科網泡沫時期大50倍。



孫正義稱，「我認為，AI創新規模至少比科網泡沫大10倍，甚至可能大50倍以上」。

前一天，軟銀宣布將投資750億歐元，在法國建設AI基礎設施，當中包括5吉瓦的AI數據中心算力。

2025年2月3日，軟銀行政總裁孫正義與OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席在日本東京舉行的活動。（Reuters）

孫正義說，科網泡沫經歷了痛苦的破裂歷程，但事實證明，泡沫爆破只是長期增長故事中一個小插曲，認為AI是人類歷史上規模最大的技術和認知革命。

孫正義提到1929年華爾街崩盤時汽車和電子股票暴跌，但其後連續多年上漲，並持續近100年，對他來說，市場調整將是最佳的投資機會。

去年夥OpenAI參與美國Stargate項目

去年，軟銀夥拍OpenAI參與美國Stargate項目，合資建設AI基礎設施。

孫正義認為，軟銀在投資組合中對OpenAI的持倉比例並不高，這家初創公司僅佔軟銀淨資產的20%多一點，而英國半導體設計公司Arm才是軟銀最大的持倉，佔軟銀淨資產的50%以上。

他補充說，在OpenAI計劃上市之際，他相信OpenAI將會取得非常成功。