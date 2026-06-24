日圓再探40年低位 　續於4.85算徘徊　無視日央行行長預告再加息

【日圓/日元】日本央行行長植田和男今日（24日）預告，隨著基礎通脹接近2%時會再度加息。雖然央行再次擺出較鷹派取態，但是日圓仍然疲弱，每百日圓兌港元4.8491；日圓兌1美元最新報161.71，再下探40年低位。



植田和男早前因肝囊腫感染而住院治療，剛於周二（23日）復工。今日透過副行長冰見野良三代宣讀聲明，指出表示，日本經濟增長可能放緩，但將繼續溫和復蘇。通脹可能超出2%的風險依然存在，日本央行將根據經濟、價格和金融狀況繼續加息，且將在評估中東衝突影響的同時，考慮加息的時機與節奏。

植田和男指出，日本金融仍然寬鬆，繼續支持經濟活動。(Getty)

植田和男稱當地金融環境仍寬鬆

在聲明中植田和男表示，在近期加息後，金融環境仍然寬鬆，繼續支持經濟活動。關於通脹問題，預計將在基礎通脹接近2%時繼續加息，未來加息的時機和步伐將根據基線預測實現的可能性及風險進行仔細審視後決定。另外，在高油價背景下，潛在通脹可能超過日本央行的2%目標。

植田和男還表示，日本央行必須密切審視中東局勢發展、人工智慧相關投資的盈利能力，以及海外非銀行金融機構活動可能對日本金融體系產生的影響，又指出﹕「總體而言，日本金融體系保持穩定。」

每百日圓6月24日跌至4.84港元水平，適逢暑假將近，在中環一間找換掂，有市民一早到來大手吸納，以港幣換日圓。（湯致遠攝）

日央行上周加至1厘

有關言論與日本央行在上周政策會議上傳達的信息一致，當時植田和男亦缺席會議。決策官員以7比1的投票結果將基準利率上調至1厘，為1995年以來最高水平。官員們在今早公佈的議息紀要摘要中暗示需要進一步加息。

圖為2024年3月18日，日本國旗在位於東京的日本央行大樓隨風飄揚。（Reuters）

高盛料央行明年1月再加息

對於當地利率走勢，高盛經濟學家大谷聰表示，央行很可能會在2027年1月再次加息，但未來加息時機存在很高不確定性。

大谷聰指出﹕「由於潛在通脹率接近2%，即使出現小幅變動，例如日圓進一步小幅貶值，也可能顯著增加通脹率超過2%的風險」

大谷聰進一步指出﹕「因此，下一次加息的時間點概率分佈被認為更傾向於提前加息。」他還補充說，加息的實際時間將「受到與政府溝通進展程度的顯著影響」。