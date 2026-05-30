美光怒飆市值破萬億　瑞銀驚人押注再倍升　芯片股狂潮上車未遲？

半導體熱潮一浪接一浪，爆升股輪流轉，而近日的市場目光所集，莫過於美光（美：MU）。作為記憶體芯片廠商，美光股價接連破頂，一度挑戰1,000美元大關，市值首次突破1萬億美元，從5000億升至萬億，僅僅用了48天，創下美股最快紀錄。



更令市場震驚的是，瑞銀高調唱好，將公司目標價由535美元倍升至1625美元，領跑華爾街大行。循此邏輯，即便以現價入市，無需操作都尚有近乎翻倍的升幅可期，是否緊跟大行步伐長揸便可穩坐升勢？



美光市值破萬億美元大關 瑞銀撐再近倍升

美光股價勢如破竹，單日便狂升兩成，創下2011年11月以來最大單日漲幅。公司市值突破萬億美元大關，創下新高。對比美股「股王」英偉達Nividia（美：NVDA），後達成同一里程碑，足足用了490日，相當於美光今次速度，快過英偉達十倍。

以當前市值計，美光與「股神」巴菲特旗下的巴郡Berkshire Hathaway（美：BRK），已只在「伯仲之間」。而伴隨瑞銀一聲唱好，將目標價升至1625美元，即預計其未來一年市值可達到1.8萬億美元，將直接超越Facebook母企Meta（美：META）、特斯拉Tesla（美：TSLA）等龍頭。

美光本周市值突破萬億美元大關，創下新高。（彭博截圖）

GPU需大量HBM作支撐 數據中心狂潮推需求

先從最底層的技術說起，物以稀為貴，美光產品的需求缺口之所以如此誇張，關鍵在於HBM（高帶寬內存）。近來不難發現，手機、電腦等個人電子產品紛紛漲價，背後的根源便是記憶體成本上升。而再深究一層，實則是AI數據中心的建設需求，搶佔了原本用於電子產品的記憶體供應。

HBM是AI芯片的核心配件，Nvidia每顆GPU背後，都需要大量的HBM作為支撐，且對於產能的依賴極高。據行業普遍估算，製造一顆HBM，需要消耗3至4顆普通記憶體的產能，相應的利潤也更高，例如美光就已明言，今年全年的HBM產能已全數售罄。

故而在如今各大科企，不遺餘力建設數據中心的風向下，大量的AI伺服器，急需HBM「餵飽」，而水漲船高，從平均售價（ASP）的角度看，瑞銀預計，美光HBM的ASP年增率預估值，將由35%大舉升高至50%，毛利率也將同步攀升。因此其作為能夠提供關鍵HBM的廠商，如此獲捧便也是不足為奇。

美光明言，今年全年的HBM產能已全數售罄。（資料圖片）

新生產線或至2027年方陸續釋出 產能告急

需求激增尚且不夠，包括美光在內，以記憶體見長的三大巨頭廠商，產能同樣告急。美光方面，新建與擴充產能或需2027年才能陸續釋出，美國本土的第一座愛達荷州產線2027年年中才能開始產出，亞洲區的新加坡和日本產線就更晚。而另外兩大南韓巨頭的三星與SK海力士，新廠擴建產出時間，同樣與之相若。

據瑞銀早先預計，負責「即時運算」的DRAM記憶體供應不足會至2027年第四季，如今則更延長預計至2028年第二季；同樣，負責「長期儲存」的NAND記憶體短缺，則會由明年第三季延續至第四季。

業內大部分地區開始建立長期供貨協議LTA（Long Term Agreement），鎖定了3至5年的更長週期及價格。（資料圖片）

擺脫周期行業死循環 長期供貨協議LTA提前鎖價

資本市場的狂熱，不單只因基本的供需關係改變，大行之所以如此高調唱好，關鍵在於核心估值邏輯的改變。美光的核心產品為記憶體芯片，早先認知中，存儲行業是典型的強周期行業，即漲價就增產，價跌就減產。

今次變化就在於，業內大部分地區開始建立長期供貨協議LTA（Long Term Agreement），相較於過往的合約往往僅定下採購數量，LTA則是鎖定了3至5年的更長週期，同時鎖定價格，雖然讓渡了短期的漲價彈性，但是換取了長期需求的穩定性。

瑞銀報告指，全行業約30%的DDR記憶體，可能已經被LTA鎖定。據其估算，在記憶體芯片的三大巨頭中，三星鎖定約30%，美光約20%，SK海力士則有約18%，大多便是源自諸如微軟Microsoft（美：MSFT）、谷歌Google（美：GOOGL）等超大規模雲端服務商出手承購。

轉換至市場競爭視角，LTA鎖定了出貨，現貨流通就更為稀缺，因此沒有簽署LTA的買家就不得不加價搶貨，亦或是加入簽署，兩廂之下，其實都是有利於記憶體廠商盈利。

瑞銀高調唱好，將美光目標價由535美元倍升至1625美元，領跑華爾街大行。（資料圖片）

瑞銀變估值模型 予15倍遠期市盈率遠超傳統周期股

因此針對祭出的天價目標價，在估值模型上，瑞銀捨棄了過去保守的分部加總估值法（SoTP），改用遠期市盈率（NTM P/E），給予了與3年歷史平均相符的15倍遠期市盈率，該比例遠超傳統周期股。

而在預測每股盈餘（EPS）上，該行則在2027至2029年分別給出155、167和117美元。且2029年的情形是已經加入了價格回調的悲觀預期，仍然如此高企。

美國總統特朗普近來公開稱讚美光。（資料圖片）

熊麗萍：可持貨觀望料續有升勢 短線千元大關存阻力

獨立股評人熊麗萍分析指出，美光今次大漲，還有一原因在於美國總統特朗普的親自落場造勢，其在官方場合點名大讚，「美光太棒了，他們正在投資數千億美元」 ，吸引了相當一部分資金追隨。

視乎芯片股整體行情，她指出，AI浪潮下算力的需求不減，芯片股錄得如今的升幅其實都屬合理，尤其是美光基本面不差，就算再闖上亦都「不出奇」，目前可先持貨觀望，只是短線1000美元整數關口位置，不排除會有投資者先行減持套利，稍有阻力。不過料下方800及850美元位置，支持都算穩健。

熊麗萍認為，美光再炒上都「不出奇」，目前可先持貨觀望，只是短線1000美元整數關口位置，不排除會有投資者先行減持套利，稍有阻力。（資料圖片）

港投資者可循三大投資原則 宜揀半導體ETF

而對於科企資本開支的接連擴張，市場擔憂AI泡沫，她則表示，整體產業的大方向發展絕非泡沫，只是如今各間公司都宣稱自己搞人工智能，但實則有些並非AI概念，當投資持續而回報難以匹配時，個股便會出現泡沫，而非波及整個行業。

就投資選擇方面，熊麗萍指出，三大記憶體龍頭熱炒，仍是南韓的兩間公司股價的升幅更大，畢竟韓股早先無人留意，籌碼相對集中，而美股的參與活躍度就更廣泛，因此美光相對於更穩定，而韓股的三星與SK海力士會更易炒上炒落。

對於本港投資者，熊麗萍則建議，首先可以選擇涵蓋亞洲區相關概念的ETF，例如易方達亞洲半導體（3486），避免直接面對個股波動；其次在芯片板塊內部，GPU、CPU、記憶體芯片已經接連炒上，投資者可再關注PCB概念股；最後投資者若想在港股選擇，目前港股相關的概念股多為半新股，相對而言缺乏過往業績，亦都無圖表幫助技術分析，仍是選擇老牌芯片股為宜。