美股｜道指收市跌118點　納指升1.19%與標指破頂　美光科技飆19%

市場對人工智能（AI）的樂觀情緒，抵消對美伊談判前景的憂慮。美股周二（5月26日）個別發展，道指在早段曾升205點後下滑，至收市跌118點。受AI需求推動，晶片股領漲，納指曾升381點或1.44%，至收市仍升1.19%，與標指再創收市新高紀錄。



記憶體晶片製造商美光科技（Micron Technology）至收市飆19.29%，公司市值首次突破1萬億美元大關。此前，瑞銀將該股票目標價，從535美元上調至1,625美元，最新收市為每股895.88美元。



圖為2026年1月2日，交易員在美國紐約證券交易所(NYSE)的交易大廳工作。（Reuters）

本港時間5月27日

【04:25】高通漲逾4% Intel升3%

道指收市報50,461.68點，跌118.02點或0.23%；納指收報26,656.18點，漲312.21點或1.19%；標普500指數收報7,519.12點，升45.65點或0.61%。

重磅科技股方面，Tesla升1.78%；AI晶片龍頭Nvidia跌0.22%、蘋果公司（Apple）跌0.16%、Amazon跌0.39%、微軟挫0.61%。

多隻晶片股上揚，高通（Qualcomm）漲4.48%、Marvell Technology升6.08%，英特爾（Intel）漲3.07%。

【04:14】中概股指數收漲0.57%

反映中概股表現的納斯達克中國金龍指數，至收市升0.57%。其中，阿里巴巴ADR跌0.41%。

2025年8月25日，圖為美光科技（Micron Technology）的標誌。（Reuters）

【04:10】油價個別發展 美元指數上揚

國際油價個別發展，紐約原油期貨每桶收報93.89美元，跌2.71美元或2.81%。倫敦布蘭特期油收報99.58美元，升3.44元或3.58%。

衡量美元對六種主要貨幣的美元指數，在匯市尾市收於99.16，漲0.20%。截至紐約匯市尾市，美元兌日圓報159.33，漲0.27%。

【04:04】現貨金價跌逾1% Bitcoin失守7.6萬美元

金價下跌。現貨黃金每盎司最新4,506.12美元，跌63.74美元或1.39%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報75,838.52美元、24小時內跌逾1.5%。

【03:33】恒指夜期收報25,508點 低水91點

恒指夜市期指收報25,508點，跌18點，較恒指收市25,599點，低水91點，成交14,225張。

Bitcoin／比特幣／加密貨幣：圖為2017年6月23日，在法國「比特幣巴黎中心」（La Maisondu Bitcoin）拍攝的比特幣（Bitcoin）插圖圖片。（Reuters）

本港時間5月26日

【22:52】高通升近5% Intel漲近3%

道指最新報50,561點，跌18點或0.04%；納指最新報26,707點，升363點或1.38%；標普500指數現7,537點，漲64點或0.86%。

重磅科技股方面，Tesla升1.10%、Nvidia升0.70%、蘋果公司（Apple）漲0.72%；Amazon跌0.80%、微軟挫0.70%、

另外，多隻晶片股上揚，高通（Qualcomm）漲5.85%、Marvell Technology升4.35%，英特爾（Intel）漲2.89%。

【22:44】布油升近4% Bitcoin現報7.6萬美元

油價個別發展，紐約原油期貨現時每桶93.72美元，跌2.88美元或2.98%。倫敦布蘭特期油每桶報97.00美元，升3.58美元或3.83%。

CoinDesk顯示，比特幣（Bitcoin）價格最新報76,738.52美元、24小時內約跌1%。