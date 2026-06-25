AI概念再當炒　高通盤後飆11%　自爆數據中心收入將達150億美元

人工智能（AI）概念繼續主導投資者取態。美國晶片生產商高通最新預測，至2029年財政年度來自數據中心AI組件市場銷售額，將超過150億美元。同時預測手機以外的其他業務，年收入將達到400億美元，為2年前作出的長期預測的2倍。



公司並預期，汽車晶片業務銷售額可以達到100億美元。

消息公布後，刺激高通股價在盤後時段急升逾11%，報219.31美元。

料現財年數據中心業務收入達50億美元

市場關注高通數據中心業務表現，財務總裁Akash Palkhiwala表示，當由去年10月開始的財年結束時，有關收入將達到50億美元。行政總裁Cristiano Amon表示，公司「一直在執行計劃、收集資產，到了現在，我們感覺已擁有一個全面的投資組合，可進入數據中心的下一個階段。」

他表示，公司進入數據中心市場並不算遲。「當人們問現在進入數據中心是否為時已晚時，你應考慮規模和執行力、工程能力、營運和供應鏈」。

高通：A Qualcomm sign is shown outside one of the company's many buildings in San Diego, California, U.S., September 17, 2020. （Reuters）

Cristiano Amon表示，AI應用正轉向智能體，即擅長特定任務的專業模型，這為公司提供的技術提供機會。他指，中國用戶已率先採用AI技術，更自然地將AI與手機結合使用，並透過語音與裝置互動來執行多步驟任務。

AI運算已擴展至汽車等設備

他表示，隨著新型AI數據中心不斷挑戰可用電力的極限，公司在利用手機電池有限電量進行設計方面的成功將有助贏得訂單。他還補充，AI運算擴展到汽車等日常設備，最終擴展到機械人，將創造更多機會。

宣布獲取來自Meta訂單

高通還宣布，Meta已同意在其基礎設施中使用高通的新型數據中心處理器。Meta將在其設施中使用高通Dragonfly C1000芯片及其後續版本。該微處理器將於2028年上市。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

高通宣布此次合作之際，正值其發布一系列旨在搶佔市場份額的產品。隨著AI從數據中心走向日常生活，高通押注更多種類的設備將需要支援這項技術的芯片。

此外，儘管美國政府對向中國出口AI相關硬體有限制，但高通對其在中國拓展數據中心業務的前景仍持樂觀態度。Cristiano Amon表示，高通將推出不受出口限制的數據中心芯片版本。