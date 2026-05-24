iPhone 18將棄高通轉用自家5G晶片！新私隱設定阻電訊商精準定位

據產業鏈爆料，Apple計劃將完全自主研發的5G基帶晶片，應用到iPhone 18系列的全部機型當中，從而徹底結束多年來對高通基帶產品的依賴。



這次晶片自主化轉型，除了能給用家帶來網絡速度和運行效率的明顯提升之外，還藏着一個很少被公開提及的獨特隱私保護優勢。

據產業鏈爆料，Apple計劃將完全自主研發的5G基帶晶片應用到iPhone 18系列的全部機型當中。（Getty Images）

iOS新設定：大幅限制電訊商精準定位

在先前測試版iOS 26.3系統裏，Apple新增了限制精準位置上報的專屬設置項。這個功能通過大幅減少設備同步給移動網絡的位置相關數據量，進一步拉高了用家日常使用的隱私安全防護門檻。

正常場景下，移動運營商的網絡會通過設備連接的基站匹配訊息，精準推算出用家所在的具體位置。但開啟這個新設置之後，設備提供給運營商的相關位置數據會被主動限制，運營商再也無法獲取具體到街道門牌號級別的位置訊息，最多只能定位到設備所在的大致街區範圍。

在最新測試版iOS 26.3系統裏，Apple新增了限制精準位置上報的專屬設置項。（Apple.com）

自家5G晶片獨享！高通機型無緣防追蹤功能

目前這項隱私防護功能僅對搭載Apple自研基帶的設備開放適配，涵蓋已經發售的iPhone Air、iPhone 16e、iPhone 17e以及最新款M5 iPad Pro，所有搭載高通調制解調器的機型，比如iPhone 17 Pro全系列，都不支持開啟這項專屬設置。

iPhone 18全線配C2 晶片

即將正式發布的iPhone 18 Pro系列和首款摺疊屏iPhone Fold，預計也會全系搭載Apple自研基帶，等到下一代新機正式發售，這個高價值的隱私選項大概率會擴展覆蓋到全iPhone產品線。

根據現有爆料訊息，iPhone 18 Pro系列將會首發全新一代Apple C2基帶晶片，這款新品原生支持5G毫米波頻段，直接補全了上一代C1基帶的功能短板，網絡表現將迎來大幅升級。

就算高通和Apple之間的現有技術許可協議有效期一直持續到2027年，隨着Apple自研基帶晶片全線量產落地，高通還是會很快徹底退出Apple的核心供應鏈體系。

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