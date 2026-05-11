小米直立Wi-Fi 7 Router開賣！打機看4K全屋零死角　AI配高通晶片

撰文：快科技
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小米路由器BE7200 Pro於5月7日正式公布，目前已經上架開啟預約，定價1199元（人民幣，下同），首銷到手價883.15元。

外觀上延續了BE10000 Pro的高端立式設計，尺寸是223*62.5*263mm。雙頻7200Mbps（兆級）Wi-Fi 7，支援MLO雙頻聚合、4K QAM、OFDMA增強，多設備高併發互不干擾。

小米路由器BE7200 Pro 5月7日正式公布，目前已經上架開啟預約。（mi.com）

小米路由器BE7200 Pro詳細介紹：

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內置8根天線+8路放大器，覆蓋強、穿牆好，散熱面積72348mm²。配備4個全2.5GE網口，總帶寬10Gbps，支持WAN/LAN盲插、雙WAN/雙LAN聚合。

核心搭載高通NPro A7四核晶片，配合1GB DRAM+512MB Flash，最大可支持600台設備連接，並且還搭載了AI網絡引擎，支援AI抗干擾、AI場景加速、AI Mesh漫遊、AI節能等功能，提升使用體驗。

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自帶智能中樞+藍牙Mesh網關：聯動快3倍，斷網可用，可連300台藍牙設備，讓門鎖、傳感器、溫濕度計等設備輕鬆接入全屋。

內置米家安全晶片+金融級認證，多層加密機制守護網絡使用安全，自帶遊戲加速服務，附贈多平台加速時長。

BE7200 Pro還支援Wi-Fi 7協議。（mi）

支援NFC一碰連網、米家APP管理以及小愛語音操控，同時搭載兒童上網管理功能。

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