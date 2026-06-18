雙引擎發力為敏實集團（0425）帶來價值釋放期｜彭偉新

敏實集團是全球領先的汽車零部件供應商，業務涵蓋電池外殼、鋁件、塑料件及金屬與飾件等產品，客戶包括多家國際主流車廠。近年集團積極由傳統車身裝飾及結構件，轉型至新能源車相關核心零部件，當中電池外殼已成為最重要的增長引擎，收入佔比約三成，其餘約七成來自傳統汽車零部件業務。除汽車主業外，公司亦拓展至人形機器人關節模組、AI伺服器液冷系統、SOFC及eVTOL結構件等新業務，為未來鋪路。



行業景氣度與新能源車滲透率高度相關，屬於受汽車銷量與電動化周期驅動的成長型零部件產業。2023至2024年歐洲電動車增速放緩曾壓抑產業情緒與股價，但自2024年第四季起歐洲NEV銷量恢復增長，2026年首數月多國錄得雙位數升幅，行業週期已重新進入上行階段。競爭方面，電池外殼領域屬技術與規模並重的賽道，歐洲市場集中於少數具備全球產能佈局與整車廠深度合作的供應商，客戶包括VW、BMW、Mercedes、Stellantis及Renault等，形成較高進入門檻。成本方面，鋁價與塑料價格上升為主要壓力來源，但企業普遍透過季度調價機制、成本轉嫁及規模效應緩解毛利波動，顯示產業具一定議價能力。長期而言，行業正由傳統車用零部件延伸至電池結構件、AI液冷、SOFC及人形機器人零組件等新應用，整體競爭從單一汽車零件製造，轉向高附加值與跨產業技術整合的方向發展。

敏實集團是全球領先的汽車零部件供應商。（al-alloy.com）

集團核心業務為汽車零部件，涵蓋電池外殼、鋁件、塑料件及金屬與飾件等，其中電池外殼約佔收入約30%，其餘約70%來自傳統汽車零部件業務。電池外殼為近年最重要增長引擎，管理層指引2026年該業務收入按年增長超過20%，並已成為歐洲最大電池外殼供應商之一，客戶包括VW、BMW、Mercedes、Stellantis及Renault等。新業務方面，公司積極布局人形機器人、AI伺服器液冷、SOFC及eVTOL，2026年機器人收入目標約人民幣5億元，液冷業務約人民幣3億元，2030年新業務收入目標達人民幣100億元。

而集團現時的主要亮點包括：

第一，歐洲新能源車滲透率持續提升，2026年多國NEV銷量錄得雙位數增長，直接帶動電池外殼需求；

第二，公司在歐美建立完整產能佈局，具規模優勢與客戶黏性；

第三，新業務進入商業化初期階段，人形機器人已交付數千套關節模組，美國JV預計2026年第四季投產；

第四，AI液冷及SOFC產品已取得訂單，形成中長期增長動能。



回顧2025年業績，集團收入及盈利保持穩定增長，電池外殼業務持續放量，成為主要盈利貢獻來源。市場預測2026年公司盈利將介乎人民幣25億至30億元之間，每股盈利約2.5至2.8元人民幣水平，估值約11至13倍預測市盈率，相對其他具新能源概念的股份並不算昂貴。公司維持不少於三成派息比率，對追求穩定回報的投資者具一定吸引力。

敏實集團收入及盈利保持穩定增長，電池外殼業務持續放量。（minthgroup.com）

敏實集團股價於去年12月至今年1月期間，曾兩次跌近29港元水平後見底回穩，更在1月中升破保歷加通道中軸線後，股價持續上升，並一度升上最高位見46.76港元後見頂回落，雖然未有即時收復所有升幅，不過，在股價反覆多次回落後，最終亦跌返之前低位，低見28.82港元。不過，股價未有進一步下跌，並在連續反彈後，帶動9天RSI由30以下水平作出反彈，令到超賣走勢得到紓緩。

目前有超過20家券商覆蓋敏實集團，預期2026年全年每股盈利為2.67元人民幣，按年上升15%，至於2027年更再上升19%至3.18元人民幣，而兩年的預期市盈率更分別為10.3倍及8.6倍，遠低於同業的平均值13.2倍，分析師所給予的目標價範圍由34港元至60港元，而中位數則為49.4港元，以現價計算，上望空間超過50%。投資者可以在31港元以下買入，上望橫行走勢頂部41港元水平，至於股價一旦失守橫行走勢底部支持28.80港元，宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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