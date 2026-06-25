陳茂波不認同世界金融體系正割裂　歐美機構投資者續參與港股市場

財政司司長陳茂波繼續在大連訪問。他於周三（24日）上午出席由世界經濟論壇舉辦的討論環節，不認為世界正形成割裂的金融體系，但各經濟體以本幣進行貿易和投資結算、分散匯兌風險和降低成本的趨勢，將會持續並自然發展。



人民幣於跨境支付愈趨頻繁

他指出，中國在全球貿易佔重要份額，帶動人民幣在跨境支付和結算的使用愈趨頻繁，國際貨幣體系亦因而朝多元化方向穩步發展。他指出，新興支付系統與跨境基礎設施應被視為增加選擇、提升效率、降低成本及加強金融安全與韌性的補充方案，而非零和替代。

財政司司長陳茂波周三（24日）繼續在大連出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會。圖示陳茂波（右二）在年會的「金融正在分化我們嗎？」環節與其他嘉賓互動。

歐美投資者仍是港股市場重要參與者

談到香港角色時，陳茂波指出，儘管地緣政治帶來不確定性，海外資金仍十分重視內地創新能力及具吸引力的估值，歐美機構投資者依然是香港新股及二級市場的重要參與者。他說，香港在鞏固國際金融中心地位的同時，會在審慎監管和保障金融穩定的前提下，積極推動包括代幣化資產在內的金融科技創新。這包括特區政府帶頭發行代幣化債券，擴大投資者基礎，亦推動綠色金融、黃金和大宗商品交易發展。

圖示陳茂波在引進重點企業辦公室舉辦的「遼港攜手．揚帆啟航」伴帆內地企業走向全球推介大會致歡迎辭。

多家內地及海外企業分享在港發展經驗

陳茂波於同日下午出席了由引進重點企業辦公室（引進辦）在大連舉辦的揚帆內地企業走向全球推介大會。大會以「遼港攜手．揚帆啟航」為主題，聚焦討論如何利用香港金融、貿易和創科中心，以及高度國際化的獨特優勢，助力遼寧企業出海，布局全球。遼寧省政府黨組成員、副省長白英參與活動。活動吸引逾180位當地政商界、創科界及多個機構的領袖與企業代表參與。

在活動上，多家已落戶香港的內地和海外企業代表亦分享在港發展與出海經驗；香港投資管理有限公司、香港交易所、香港科技園公司、數碼港及港深創科園亦在大會上介紹香港在融資、創科生態系統及政策配套方面的整體優勢。