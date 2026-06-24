陳茂波出訪大連　談內地企業出海　稱港成企業走向國際市場轉換器

財政司司長陳茂波周二（23日）起展開大連訪問。他出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會（夏季達沃斯論壇）時指出，未來城市競爭將以創新科技為核心，香港在國際金融和貿易中心的基礎上，積極推動創科成為經濟發展的主要引擎之一，透過加快北部都會區建設，加強與粵港澳大灣區兄弟城市的聯動，結合科研、成果轉化和先進製造，促進科技創新與產業創新深度融合。



陳茂波在大連出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會。圖示陳茂波（前排中）在年會舉辦的中國超大城市高層對話閉門會議上發言。

稱續豐富大宗商品及黃金交易

陳茂波又指出，特區政府亦持續豐富包括大宗商品、黃金交易、數字資產在內的金融產品，並善用香港航運、空運網絡和規則對接國際的優勢，扮演跨國供應鏈管理中心的角色，在全球供應鏈重塑下支援內地企業出海布局。他又指出，香港銳意吸引高端人才匯聚，自2022年底優化人才入境計劃以來，已有約30萬人來港發展，以人才力量，為本港發展注入更大動能。

陳茂波在大連出席世界經濟論壇2026年新領軍者年會。圖示陳茂波（前排中）帶同香港創科企業代表團參觀大連高新技術產業園區，並與大連市委常委兼統戰部部長徐廣湘（前排右六）以及大連市和遼寧企業代表合照。

冀香港大連兩地金融機構加強合作

另一方面，陳茂波帶同香港代表團成員參訪大連高新技術產業園區，並與兩地的創科企業代表進行圓桌交流。他指出香港不僅是「超級聯繫人」和「超級增值人」，更可充當内地企業走向國際市場的「轉換器」，對接國際的最佳標準。期望連港兩地金融機構、創科園區、資本和企業加強對接合作，建立交流機制，共同把握新一輪創科發展帶來的重大機遇。