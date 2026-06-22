李家超陳茂波分途出訪　三日7名高官離港　林定國接力署任特首

今日（22日）起一連三日將有7名主要官員不在港，其中行政長官李家超已抵達福建訪問三日，期間出席閩港合作會議，亦會參觀企業等，同行的包括5名司局長及特首辦主任。同日，財政司司長陳茂波率領約30人的代表團訪大連及西安，出席多場會議及交流活動。



行政長官李家超今天（22日）抵達福建訪問三日，將出席閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議。（李家超FB）

行政長官李家超。（楊凱力攝／資料圖片）

李家超訪福建三日 6名高層官員隨行

李家超率團抵達福建，展開三日行程。隨團訪問的包括政務司司長陳國基、行政長官辦公室主任葉文娟；一同參與部分行程的包括財經事務及庫務局局長許正宇、民政及青年事務局局長麥美娟、文化體育及旅遊局局長羅淑佩和政制及內地事務局局長謝小華等官員。

閩港高層會晤暨閩港合作會議第五次會議今日於福州舉行，閩港雙方會就多個領域交流。此外，訪問期間，李家超會與福建省及市領導會面，及參觀當地創科企業和文化項目。

政務司司長陳國基。(政府新聞網)

陳茂波率30人代表團訪大連西安 參與多場會議活動

財政司司長陳茂波同日亦率團到訪大連及西安，出席夏季達沃斯論壇，並參與多場主題會議，以及商務交流和企業對接活動。此外，陳茂波亦會與相關中央部委、遼寧省及大連市領導會面。

他將在周四（25日）轉往西安，會晤陝西省和西安市領導 ，以及出席由中國宇航學會和商業航天創新聯合體舉辦的首屆西部商業航天大會 。其行程亦包括參與創科企業座談會、到訪當地大學等。

財政司司陳茂波。（財政司長網誌）

陳茂波、林定國接力署任特首 黃偉綸署任財政司司長

李家超及其代表團將於周三（24日）返港，財政司司長陳茂波會於今日早上起署理行政長官職務，至下午他離港後，由律政司司長林定國傍晚起至周三期間署任行政長官。陳茂波離港期間，由財政司副司長黃偉綸署任。

律政司司長林定國將署任特首。（鄧倩螢攝／資料圖片）