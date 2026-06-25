專家訪談｜渣打削恒指12個月目標　僅睇26500點　料美國推遲減息

港股近來波動加劇，渣打北亞區投資總監鄭子豐表示，降低未來12個月恒生指數基本目標至25500點至26500點。他指出，短期需要密切關注流動性問題，一方面全球流動性會因為高利率而緊縮；另一邊廂，下半年有美國超大IPO將上市，資金或流向其他地區。



港AI概念指數未反映於指數 最熊看21500點

恒指勢弱，年內跑輸外圍股市，鄭子豐解釋指，其實香港有許多受惠於AI概念以及資本開支擴張的股份，只是因本港指數未有更新，且權重佔比較細，因此未能從指數上反映其表現，因此較外圍反見輸蝕。

該行將恒生指數12個月基本目標降至25500點至26500點。此外，如若中東封鎖解除，石油運輸量恢復正常，恒指有望重返先前預測的28000至29000點。相反若僵局持續，地緣政治風險加劇，流動性緊縮，大市或進一步跌至21500點至22500點。

總體而言，渣打仍然建議超配環球股票，尤其是美股以及亞洲（除日本）兩大類別，因環球股票估值年初至今實際上已經下降，而上述兩者盈利增長速度更見優勢。具體看來，就看好全球高息股、美國通訊服務股份、日本銀行股以及恒生科技股。

降低未來12個月恒生指數基本目標至25500點至26500點。（資料圖片）

睇好中國通訊科技板塊 台股較韓股多元性更佳

在AI浪潮下，渣打表示在中港股市的行業選擇方面，最為看好的便是通訊及科技股，建議超配。反之，建議低配的就為必需消費品和地產板塊。

正因AI熱炒，韓股兩大記憶體芯片龍頭領軍，漲勢勢如破竹。鄭子豐直言，相較於韓股過分集中在龍頭股份且為週期股，台股的十大成分股都是圍繞AI主題，好似搭建出生態圈，更看好台股的多元性。 此外內地亦有記憶體芯片概念的，超大型新股上市，恐供應增加就會壓低產品價格。

其續指，今年AI板塊內部，上游股份表現較佳，但需要控制集中度，建議將關注度擴展到中下游，例如互聯網、平台股等可以受惠資本開支增長，以及產業鏈相關的股份。

在中國市場，渣打建議超配通訊及科技股，低配必需消費品和地產板塊。（資料圖片）

料美減息延至2027年 霍爾木茲海峽數周內可復常

宏觀局勢方面，該行認為政策預期過於鷹派，相信美聯儲年底前會維持息口不變，將減息推遲至2027年。而油價未來12個月就料將介乎每桶70至80美元，高於地緣危機發生之前，相信霍爾木茲海峽運輸流量會在數周至數月內恢復正常，而低庫存水平為短期油價提供支持。

匯市方面，渣打將未來12個月美元指數目標從先前96升至98。該行香港財富方案投資策略主管陳正犖指出，人民幣兌美元有望挑戰6.7，內地出口表現仍然靚麗，且更注重AI概念，例如集成電路最新月份數據按年增長一倍，自動數據處理設備增長六成，二者合計貢獻了一半出口，因此內地官方取態愈發傾向於令人民幣溫和升值。

油價未來12個月就料將介乎每桶70至80美元，相信霍爾木茲海峽運輸流量會在數周至數月內恢復正常。（資料圖片）

偏好3至5年期債券 黃金中長期看好

在債券投資方面，渣打固定收益和貨幣首席投資總監梁文偉則表示，目前債券收益率提供鎖定吸引收益機遇，偏好3至5年期，另由於較高的期限溢價，維持低配長期債券。

另外，該行維持超配黃金，指新興市場央行長期分散配置需求依然存在，黃金應對滯脹等風險情境，中長期仍看好黃金。惟就短期看來，黃金未來三個月的目標價為4750美元，12個月就望5100美元。