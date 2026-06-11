大新金融升今年港經濟增長預測至2.8%　料下半年恒指挑戰27400點

大新金融集團今日發表2026年下半年經濟及市場展望，分析環球、中國內地及本港經濟市場動態。集團指出，美伊衝突前景仍存在不明朗因素，油價或會在高位徘徊一段時間,或推升環球通脹預期,對實體經濟的影響尚待顯現。本港方面，集團上調本港今年經濟增長預測至 2.8%;



隨著市場氣氛改善，恒生指數下半年有望挑戰27,400點，而樓價全年或升約10%。

料港樓市全年升一成

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示:「中東局勢的負面影響或於未來一兩季才開始浮現，增加香港外貿前景的不明朗性。然而,私人消費開支改善及樓市回穩,或助繼續支持經濟表現,我們上調香港今年經濟增長預測至 2.8%。本港樓市氣氛顯著改善，內地買家再度轉趨活躍,加上利率平穩、租金上升及一手住宅潛在供應回落，預計全年二手樓價有望上升約10%。」

投資市場方面，他認為港股估值接近十年平均水平，人工智能概念繼續帶動市場氣氛。美伊局勢或帶來短期波動,以及中央政策刺激空間或有限和企業盈利仍在調整，可能限制港股上升空間，預計恒生指數下半年有望挑戰27400點。

內地經濟方面溫嘉煒認為內地消費轉弱、投資回落，但能源相關工業生產受惠於能源價格上升及高技術產品需求支持，出口持續增長繼續拉動相關產業表現；另外,整體通縮壓力有所紓緩，樓市也初現回穩跡象。集團預期今年內地經濟增長4.6%。

溫嘉煒又指出，雖然美伊雙方同意暫時停火，但原油供應短期或未能全面恢復。能源衝擊帶動環球通脹預期升溫,推高主要經濟體系國債孳息率。儘管中東局勢對經濟帶來的衝擊仍難以衡量，但人工智能產業相關投資成為美國經濟增長主要動力，有助美國抵禦地緣政治帶來的衝擊。