AI熱潮成動力　港5月出口增幅逾4成　對一個亞洲地區出口貨值倍翻

政府統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，受惠於全球對人工智能相關電子產品的需求強勁，5月商品出口貨值按年增長40.8%。雖然升幅超過4成，但是仍然不及預期。



繼2026年4月份錄得42.9%的按年升幅後，2026年5月份商品整體出口貨值為6,112億元，按年上升40.8%。同時，繼2026年4月份錄得44.4%的按年升幅後，2026年5月份商品進口貨值為6,554億元，按年上升42.0%。2026年5月份錄得有形貿易逆差442億元，相等於商品進口貨值的6.7%。

政府發言人表示，展望未來，全球對人工智能相關電子產品的需求依然強勁，有望繼續為香港商品貿易表現提供支持。（網上圖片）

首5個月出口貨值增36.2%

統計處指出，今年首5個月的商品整體出口貨值按年升36.2%。同時，商品進口貨值上升39.6%。今年首5個月錄得有形貿易逆差2,422億元，相等於商品進口貨值的8.0%。

2026年5月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升44.6%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升114.2%）、台灣（升90.2%）、越南（升67.8%）、泰國（升56.0%）和中國內地（內地）（升48.5%）。

政府指出，5月份對新加坡出口貨值增長逾倍。（資料圖片）

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是英國（升61.7%）和美國（升55.7%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升107.4%）、印度（升95.2%）、越南（升76.5%）、馬來西亞（升60.2%）和內地（升51.2%）。

2026年5月份與去年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,143億元，升56.1%）、「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增307億元，升50.2%）和「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增192億元，升37.6%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,087億元，升51.6%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增299億元，升61.2%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增236億元，升44.5%）。

晶片：FILE PHOTO: Semiconductor chips are seen on a printed circuit board in this illustration picture taken February 17, 2023. (REUTERS)

政府料全球對AI相關電子產品需求仍強勁

政府發言人表示，5月商品出口持續強勁擴張。受惠於全球對人工智能相關電子產品的需求強勁，商品出口貨值按年增長40.8%。出口至大部分主要市場錄得可觀增長。

展望未來，全球對人工智能相關電子產品的需求依然強勁，有望繼續為香港商品貿易表現提供支持。近期中東地緣政治緊張局勢的緩和，為全球經濟前景帶來短期紓緩；然而，不利因素仍然存在。政府將繼續對外圍風險保持高度警覺。