港4月出口增42.9%　政府︰受全球對AI相關電子產品需求推動

政府統計處今日（28日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，2026年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年升幅，分別上升42.9%和44.4%。



統計處指出，繼2026年3月份錄得35.8%的按年升幅後，2026年4月份商品整體出口貨值為6,209億元，按年上升42.9%。同時，繼2026年3月份錄得41.2%的按年升幅後，2026年4月份商品進口貨值為6,504億元，升幅為44.4%。2026年4月份錄得有形貿易逆差295億元，相等於商品進口貨值的4.5%。

貿發局預期，今年香港出口會下跌2%。﹙路透社﹚

首4個月出口增35%

2026年首4個月的商品整體出口貨值較2025年同期上升35.0%。同時，商品進口貨值上升38.9%。2026年首4個月錄得有形貿易逆差1,980億元，相等於商品進口貨值的8.4%。

經季節性調整的數字顯示，截至2026年4月止的3個月與對上3個月比較，商品整體出口貨值上升22.8%。同時，商品進口貨值上升24.2%。

統計處又指出，2026年4月份與2025年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值上升43.7%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是新加坡（升126.3%）、泰國（升84.7%）、台灣（升72.7%）、越南（升69.3%）、馬來西亞（升45.0%）和中國內地（內地）（升40.7%）。

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得升幅，尤其是瑞士（升153.7%）、英國（升88.8%）和美國（升37.5%）。

4月出口至新加坡商品按年升逾倍。（資料圖片）

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得升幅，尤其是韓國（升117.4%）、印度（升104.1%）、越南（升86.0%）、英國（升80.5%）、馬來西亞（升64.7%）和內地（升46.8%）。

2026年4月份與2025年同月比較，大部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增1,055億元，升49.5%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增265億元，升54.6%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（增256億元，升41.5%）。

同期，大部分主要貨品類別的進口貨值錄得升幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（增976億元，升46.8%）、「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增337億元，升62.1%）和「雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器）」（增218億元，升95.4%）。

中東緊張局勢或擾亂供應鏈

政府發言人表示，4月商品出口進一步飆升。在全球對人工智能相關電子產品的需求持續強勁下，商品出口貨值按年增長42.9%。除輸往內地及東南亞國家聯盟等亞洲市場的出口增長尤為強勁，輸往美國和歐盟的出口亦錄得非常可觀的升幅。

展望未來，全球對人工智能相關電子產品的強韌需求應會繼續為香港的商品貿易表現帶來支持。然而，中東地緣政治局勢緊張，可能透過擾亂供應鏈、推高運輸成本及削弱環球需求，在短期內構成顯著風險。政府會繼續密切監察情況。