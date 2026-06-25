遊日注意！大馬歌手背包藏2公分蘋果椗　檢疫犬盯上遭盤問1小時

旅遊時的行李申報與安全檢查真的不容有一絲僥倖，日前，一名大馬歌手賴勇霖在社交平台上分享了自己的日本入境驚魂，他當時隻身飛往日本展開短途旅程，自認毫無違禁品，卻在入境最後一關被檢疫犬盯上，隨後更被兩名警察帶進「小房間」進行長達1小時的徹底搜查與盤問。直到海關人員在背包深處翻出一個僅2cm的蘋果椗，真相才大白！



（Threads@laiyeongling）

輕裝上陣卻被檢疫犬盯上

馬來西亞歌手賴勇霖在Threads發佈影片，表示「今天落地日本之後，被帶進小房間，真的差點出不來」。他透露由於行程很短「因為三天兩夜而已，一個小背包就夠了」，所以他完全沒有托運行李。當他與同機約100至200名旅客一同排隊準備通過入境檢查的最後關卡時，現場有一名海關人員正牽著一隻黑色大型檢疫犬進行例行嗅聞。

本來狗狗已經聞完了前面和後面的旅客，卻突然折返回到Po主的後背包旁，停頓了2秒並向海關使了個眼色。Po主無奈笑言，自己過關一向容易被盯上，「十次有八次，他們都是要檢查的。不知道是我這張臉看起來比較像做壞事，還是怎麼樣」，然後海關召來兩名警察，當場將他帶進密閉的「小房間」隔離審查。

賴勇霖同時也是一名旅遊博主。（IG@laiyeongling）

地氈式盤查發現真兇竟是2公分蘋果椗

進到小房間後，門一關上、叫他坐下就開始大陣仗搜查。警員首先嚴肅盤問背包裡的東西是否全屬他本人，並嚴厲質問「有沒有帶毒品」？在得到否定答案後，海關開始「地毯式」翻查那本使用了3至4年的護照，「他把每一頁上面的每一個蓋章，什麼時候去、去幹嘛、跟誰去、玩了什麼，都問得清清楚楚」，就是要核對他到底有沒有做奇怪的事。

期間，女警搜出一瓶涼涼的「一條根」精油並詢問成分，Po主正想伸手拿過來解釋，怎料警員極為緊張，當場大喊「停！戴手套」，並隨即遞上兩隻手套要他戴好，防範意識極高。

押入海關小房間地氈式盤查後發現真兇竟是2公分蘋果椗（IG@laiyeongling）

在經歷了將近1小時的盤問與徹底搜包後，女警終於在背包最深處，搜出一個白色膠袋，Po主這才恍然大悟，原來當天他在台灣機場登機前吃了一顆蘋果，那顆僅有2公分長的蘋果蒂頭，竟然不小心掉進了背包角落，連他自己都完全沒有察覺。他忍不住驚嘆，「那一隻狗狗，就在兩百人裡面，聞到這個兩公分的蒂頭，我就被帶進小房間了」。

隨後，他被帶到動植物管理所，檢疫人員神色認真地問他，「你願不願意放棄這個蒂頭」，Po主亦立即表示「我願意！放棄吧！放棄吧！趕快讓我離開！」簽署聲明後才獲准入境。他最後在影片中保持神祕，只提示自己這趟是專門為了吃水蜜桃而來的，並嚴肅提醒「各位真的不要有僥倖心理哦，你是躲不過狗狗的鼻子的，不要帶違禁品出門」。

賴勇霖透露自己這趟是專門為了吃水蜜桃而來日本旅遊的。（IG@laiyeongling）

憑「水蜜桃」秒鎖定岡山機場

與此同時，一眾網民憑著「水蜜桃」和「地方小機場檢查嚴格」這兩個關鍵提示，一致認為Po主落地的絕對是「岡山機場」，「一定是岡山，我也有被狗狗聞到，被現場檢查包包！」、「岡山真的是無敵仔細，有一次帶小孩長高的中藥水過去，被安檢盤問超久」。許多經常獨旅的過來人也指出，Po主的裝束根本是海關的最愛，笑言「應該是沒有托運行李+只帶厚背包的獨旅者，會成為被海關鎖定的目標」、「你只要一個人就很容易被查」，更有網民調侃「地方機場真的都查很嚴，因為很閒又欠業績吧，加上您長的就是欠檢查」。

大批網民分享日本海關檢疫犬的「不可思議神威」，提醒大家千萬不要小看狗狗的靈敏嗅覺，「之前從香港回台灣，旁邊旅客被狗狗聞到，結果是保溫瓶裡面有切片檸檬加在水裡！！當下超級震驚」，也有不少人表示，即使水果吃完了，殘留的味道也足以闖禍，「裝過水果的袋子也要遠離你的行李，我就是這樣讓狗狗坐我旁邊的」、「旅行期間曾把水果放在行李箱上面，只是放一下下都有殘留味道」。

入境日本違禁品

看完Po主的驚魂記，以下為大家整理日本海關及航空安全規定的禁帶與受管制物品清單，出發前記得要徹底檢查行李，以免誤觸日本海關禁區！

一律禁止及嚴格管制入境物品

肉類製品（防範非洲豬瘟）：生肉、肉類加工品、真空包裝肉製品，甚至連未食用完的飛機餐也一律禁止帶入境。

生鮮動植物：未處理過的蔬菜、水果、活體海鮮。

蛋奶製品：生蛋、蛋殼、鮮奶。

危險及違禁品：毒品、槍械、爆裂物等危險物品，以及色情刊物等。

搭機安全限制

壓縮氣體與液體：潛水用氧氣瓶、噴漆、殺蟲劑等。

特定美髮電子用品：特別注意！不能拔除電池的離子夾、捲髮器（如無線電捲棒、無線離子夾、無線吹風機）一律禁止攜帶。

其他用品：即凍冰袋。

（相關入境詳情及最新指引，出發前可前往日本海關官網作進一步參考）