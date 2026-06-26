Sam Altman據報企硬　不願降OpenAI估值　公司或延至明年上市

近期美國科技股表現疲弱，其中馬斯克旗下的SpaceX，股價已由高位累跌逾3成。隨著科技股股價出現波動走勢，或影響其他大型科企推進上市的進程。據《紐約時報》引述知情人士報道，為OpenAI提供上市顧問服務的銀行家向公司警告，散戶對公司招股未必有熱情，並且提出兩個選擇，分別是待明年才以1萬億美元估值，另一個選擇便是降低估值以加快上市進程。



據報道，OpenAI行政總裁Sam Altman敦促包括銀行家和律師在內的顧問，將估值目標定在1萬億美元，任何對萬億美元估值的改動都是行不通的。

資料圖片：OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）的身影和OpenAI旗下ChatGPT 標誌。（Reuters）

OpenAI本月發聲明稱已向美國證券交易委員會保密提交IPO文件。此前報道指，OpenAI正與高盛和摩根士丹利合作，爭取最快今年秋季上市。OpenAI在聲明中稱：「我們尚未決定上市時間，可能還需要時日，因為有些事情以私營公司身份推進可能更容易。這涉及一系列複雜的權衡，提交IPO文件可以讓我們在上市更符合公司利益的時候，擁有更快進入公開市場的選項。」

為支持在AI算力方面的巨大投入，OpenAI今年已完成1,220億美元融資，投後估值達8,520億美元。

不過公司仍然於虧損狀況。早前外媒報道，去年OpenAI虧損390億美元，較2024年虧損金額50億美元大幅增加，原因是因為與公司前架構相關的非現金會計費用，而非基本營運狀況。

OpenAI在去年底轉型為公益法人公司。在轉型前投資者可獲得可轉換權益權，而非傳統股權。根據美國會計準則有關權益會被視為負債，會隨著公司估值增長而定期重估。

去年虧損390億美元

報道引述知情人士指出，隨著OpenAI估值增長，投資者權益增值產生了300億美元費用，但預期重組後不會再出現有關費用。若剔除有關費用及其他非現金開支，公司去年虧損80億美元。

外媒引述消息指，OpenAI於2025年支出達340億美元（約2,663.16億港元），研發支出約為190億美元（約1,488.23億港元），銷售和行銷等成本約為60億美元（約469.97億港元）。

報道指，這些支出較2024年大幅成長，反映OpenAI在建構大模型、建造數據中心和招募頂尖研究人員方面的巨額投入。

去年收入130億美元

消息指，OpenAI於2025年營收約為130億美元（約1,018.27億港元），到年底，每月營收達到20億美元（約156.66億港元），高於2024年底的每季營收10億美元（約78.33億港元）。