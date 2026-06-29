料第二季內地GDP續增　惟增速放緩｜伍禮賢

從過去的4、5月份，內地所公佈的三頭馬車數據（包括固定資產投資、社會消費品零售、工業增加值）來看，其整體表現均弱於今年第一季度的表現。當中固定資產投資，亦從首季的增長，扭轉至按年下跌。



另一方面，從3月份開始的中東戰事，導致油價在第二季出現持續上升，此對內地在物價方面亦帶來一定影響，例如近月居民消費價格（CPI）連續維持在1%或以上水平，最近5月份的生產者物價指數（PPI）更達至3.9%的近年最高水平，這反映出內地在一定程度上，亦受到外部進口物價外溢所影響，再進而影響內地居民的消費意願。

中東戰事導致油價在第二季出現持續上升，對內地物價亦帶來一定影響。（示意圖，Unsplash@Engin Akyurt）

5月製造業及非製造業PMI重回50

但另一方面，這種輸入性通脹對內地經濟活動所帶來的影響，並非全面的衝擊。最新5月份，內地製造業及非製造業的PMI均重新回到50點以上擴張水平，反映出企業生產與服務業擴張的意願仍正在明顯增強。筆者預期，內地第二季GDP或將錄得按年增長4.8%，較首季的5.0%有所放緩，以反映出上述因素所帶來的影響。

當然，近期另一個投資者比較關注的話題，是港股弱勢之下全球資金的流向變化。筆者認為，這個問題複雜多變，需結合多重因素及不同時期考慮，並非單一趨向可以概括。

如果從近年來看，外資有回流內地及香港的趨勢，始終經歷數年股市大跌，以及中國安然渡過美國對其發起的貿易戰、科技戰、關稅戰後，投資者對中國資產的價值越來越看重。筆者相信這個仍將會是長期的趨勢。

內地製造業及非製造業的PMI均重回擴張水平，反映出企業生產與服務業擴張的意願仍正在明顯增強。（Getty Images）

料資金回流將提升區內市場吸引力

至於短周期來看，資金的流動則更為靈活及複雜，這與外圍股市的表現、投資者對外部利率環境的判斷，以及短期地緣政治局勢發展等不同因素有關。例如隨著近年資金集中對外圍人工智能概念股份的炒作，導致部分資金流出也是其中一個例子。這種趨勢維持多長的確較難下判斷，但隨著中國綜合國力的增強，以及區內市場仍處於低估值水平，未來資金整體回流將進一步提升區內市場投資的吸引力。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師

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