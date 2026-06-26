港交所上市26周年　為「慶生」將「照顧者關懷計劃」加碼至1億元

港交所（0388）今日（26日）進行上市26周年慶祝典禮。主席唐家成及行政總裁陳翊庭主持慶祝典禮及酒會，署理財政司司長黃偉綸出席並擔任主禮嘉賓。



港交所今日慶祝上市26周年，一眾官員及港交所高層到場慶祝。（黃文琪攝）

「照顧者關懷計劃」加碼至1億元

唐家成表示，交易所要確保香港市場保持穩定和活力，繼續做好自己角色，對維護市場整體穩健及參與者福祉負有責任，同時將持續強化市場韌性，並從交易所層面提供相應支持。

唐家成提到，在改善上市框架方面，港交所將基於現有安排推進相關工作，並關注市場演變。

他亦指出，交易所對香港的發展予以重視，並將繼續支持社區相關計劃，以回應社會需求。去年推出的慈善項目「照顧者關懷計劃」獲得熱烈回應，今年將進一步增加對照顧者計劃的撥款，由5,000萬元增加至1億元。同時，亦將服務範圍由兩個地區擴展至六個地區，受惠人數及影響力將增三倍。

黃偉綸：港市場充滿韌性

黃偉綸表示，今年香港新股上市（IPO）活動有所回升，市場呈現積極勢頭。港交所已着手啟動下一階段的改革工作，包括優化上市制度及市場結構，以進一步提升競爭力。

黃偉綸強調，香港市場具備韌性，即使面對外圍挑戰，仍能保持穩定。（黃文琪攝）

黃偉綸強調，香港市場具備韌性，即使面對外圍挑戰，仍能保持穩定。他對香港的長遠前景充滿信心，並相信在各方努力下，香港只會更好。

陳翊庭表示，未來將繼續與市場參與者攜手合作，在政府支持下，拓展產品生態圈，並推出更多產品。（黃文琪攝）

陳翊庭表示，未來將繼續與市場參與者攜手合作，在政府支持下，拓展產品生態圈，並推出更多產品，以滿足投資者多元化及風險管理的需求，進一步鞏固香港的國際金融中心地位。