AI泡沫論｜全球股市榮與辱　繫於兩隻韓國股票

人工智能（AI）熱潮不單止讓AI概念股成為投資者寵兒，更讓韓國股市崛起。不過相關股份走勢不時出現大上大落的走勢，熔斷簡直漸漸成為韓國股市日常基本操作。



周五（26日）早段，隨着三星電子、SK海力士雙雙跳水，一度跌超10%，韓國KOSPI指數再次觸發多級熔斷。

韓股的暴跌，也再次引發全球巨震：日本鎧俠暴跌14%，日經225重挫3.55%；A股創業板暴跌超4%，港股恒生科指跌3.8%，兩倍做多SK海力士和三星電子的ETF盤中跌超20%；隔夜美股同樣大跌，納指100ETF一度跌近2%，AI、存儲板塊全面深度回撤，費城半導體期貨大跌7%。

現在，全球算力資產的温度計就攥在三星與SK海力士兩家韓國企業手裏。

它們不僅深度綁架了整個韓國股市，還拿捏住了全球市場的命脈。

徹底瘋狂

兩家韓國公司，憑什麼能攪動整個地球？

先看看它們有多瘋狂。

今年以來，韓國KOSPI指數翻倍，總市值突破5萬億美元，超越印度，躋身全球第六。

這個成績，有70%由三星電子和SK海力士貢獻。

年內，SK海力士漲幅最高超過2.5倍，過去一年漲幅超過13倍；三星電子年內最大漲幅近2倍，過去一年漲幅近5倍。兩家公司合計市值已接近2.5萬億美元，佔KOSPI總市值的51%至54%

僅這兩家公司，單日成交額就曾佔主板總成交近五成，而全市場60%以上的融資槓桿資金，都押注在這兩隻個股上。韓國股市，已經變成了「三星海力士及其附帶的一千多隻股票」。

數據顯示，散戶年內累計淨買入約800億美元，全市場超過六成的融資槓桿資金，都集中押注在這兩隻票上。

5月底，韓國交易所推出了個股槓桿ETF，16隻掛鈎三星和海力士的產品集中上市，首日就吸納了約28億美元資金。

2025年7月5日，韓國第二大晶片製造商SK海力士總部。（Getty）

短短一個月出頭，以韓國資產為標的的槓桿ETF總規模已膨脹至約500億美元。

僅6月第二周，4隻半導體單一股票槓桿ETF的合計交易額就超過了33萬億韓圜，幾乎與KOSPI主板全部頭部個股的總交易量相當。

也就是說，光這幾隻槓桿產品，就快要把整個主板的流動性給「吸乾」了。

港股同樣瘋狂，追蹤SK海力士的「南方兩倍做多海力士」ETF（7709），規模年內激增17.4倍至117.08億美元，市值一度達到約1320億港元，超越盈富基金（2800）。

2025年4月15日，一面印有三星電子標誌的旗幟與韓國國旗在飄揚。（Reuters）

在劇烈波動時，這隻ETF單日成交甚至超過200億港元，成為香港規模最大、交易最活躍的ETF。

不過，資金結構和交易行為的極端化，也帶來了波動率的飆升。

6月以來，韓國股市已多次出現單日暴跌超8%觸發全面熔斷的情況，這已是年內第四次。

KOSPI波動率指數一度攀升至95點，是同期美國VIX指數的近五倍。

三星和海力士的單日漲跌幅動輒超過10%，對於萬億市值級別的公司來說，在正常市場環境下幾乎不可想象。

估值泡沫

不可否認，三星和海力士的交易已極度擁擠，波動風險極大。

但對於它們的估值是否存在極端泡沫，卻很難有公認的答案。

從傳統周期品的視角來看，內存晶片是典型的強周期商品，過去幾十年無數次在繁榮與崩潰之間搖擺。

如果用市淨率去衡量，三星和海力士的估值確實已不算便宜。更何況，市場上已經出現了大量「過熱」的信號。

但我們或許忽略了這一輪AI革命給它們帶來的估值體系切換。

現在三星和SK海力士如今最核心的成長邏輯，早已不能看做是周期股，而是卡位AI時代最關鍵一環（存儲晶片）的成長股。

全球能大規模量產HBM的只有三家公司：三星、SK海力士、美光。

目前三家頭部存儲巨頭2026年的全部HBM產能，早已經被下游客戶全年售罄，不少核心客戶甚至已經把產能鎖定到了2028年。

而在這三家之中，韓國雙雄佔據了超過85%的市場份額。

韓國股市在今年內已4次出現因大跌市而熔斷的情況。（Getty Images）

高盛的測算，2026年至2028年，HBM的供需缺口分別為5.4%、6.0%和4.3%。

這個數字看起來不大，但在半導體行業，幾個百分點的缺口就足以把價格推到天上去。

目前全球市場對於存儲晶片的需求還在以驚人速度膨脹。

但供給端呢？新增產能集中投產的時間點，最早也要到2027年中至2028年。

換句話說，2028年之前，行業將一直處於產能空窗期。

這種錯配的結局只有一個：價格持續上漲，賣方掌握定價權。

高盛預測，HBM市場規模將從2026年的560億美元增長到2027年的1,160億美元，2028年進一步擴大至1,680億美元。（資料圖片）

高盛預測，HBM市場規模將從2026年的560億美元增長到2027年的1,160億美元，2028年進一步擴大至1,680億美元。這意味着，這是一個三年翻三倍的市場，而韓國雙雄要拿走其中的85%。

高盛預計，三星電子2026年營業利潤將達374萬億韓圜，2027年530萬億韓圜，2028年610萬億韓圜；SK海力士同期分別為271萬億韓圜、401萬億和454萬億韓圜。

按照這個預測，兩家公司未來三年的累計營業利潤將超過2,200萬億韓圜，折合約1.4萬億美元。

這個體量是什麼概念？

韓國目前的外匯儲備總額約為4,270億美元。僅這兩家公司未來三年的利潤，就相當於韓國現有外匯儲備的三倍多。

SK證券在最近一份報告中做了一張利潤分配圖：

在全球AI硬件產業鏈上，美國拿走了大約一半的利潤，韓國拿走了大約三成半。美韓兩國合計，佔了85%。

全球AI產業鏈上最賺錢的兩樣東西，一個是GPU，被英偉達壟斷；另一個是HBM，被韓國雙雄主導。

換句話說，韓國是以兩家公司的體量，在跟整個美國科技產業分享AI時代最豐厚的利潤蛋糕。

只要AI基礎設施建設還在推進，算力還在擴張，大模型還在迭代，存儲晶片的供不應求就不會根本逆轉。

現在，雖然這兩家公司的市值增長驚人，但它們的動態市盈率依舊只有大約7倍，且考慮到未來幾年的增速，遠期市盈率也維持在極低水平。

這個數字，放在任何一個成長性行業裏都低得離譜。

台積電的遠期市盈率常年維持在十五到二十倍。如果存儲晶片的盈利可預測性正在向台積電靠攏，那當前的估值，很難說它貴了。

新的國運

這兩年的韓國，堪稱迎來了幾十年一遇的國運躍遷。

2026年以來，韓國股市翻倍，總市值突破5萬億美元，超越印度躍居全球第六。

由於韓國民眾全民炒股，大規模買入三星、SK海力士，大量居民賬面資產翻。2026年以來韓國家庭賬面財富增值已突破1,000萬億韓圜，逼近全年GDP的四成。

突如其來的全民財富增量，直接帶動了韓國的奢侈品、高端汽車、海外旅遊、線下休閒消費的復甦。2026年一季度實際零售增速達3.6%，高奢品類增速超20%。

甚至首爾的公寓價格已連續72周上漲，改善型住房去化周期從6—8個月壓縮至1—2個月，去化速度提升70%。

2024年12月15日，韓國國旗在首爾政府大樓附近隨風飄揚。（Getty）

一季度，韓國總出口2,199億美元，按年增長37.8%；半導體單季出口785億美元，按年暴漲139%。

2026年韓國全年出口預期達9244億美元，按年增30.3%。5月單月，韓國半導體出口371.6億美元，按年暴漲169.2%，全國42.3%的出口由半導體貢獻，

出口增量中超過八成來自三星和SK海力士為核心的存儲產業鏈。

一個長期因能源進口承壓、貿易收支緊繃的國家，僅用半年時間，就抹平了貿易赤字，穩住了韓元匯率，壓低了輸入型通脹。

更難得的是社會層面的正向修復。

過去長期深陷低生育、低慾望、階層固化的韓國社會，也正在被產業紅利慢慢盤活。

2026年一季度，韓國總和生育率從冰點0.72回升至0.93，4月新生兒更是按年增長18%，連續22個月保持正增長，同時結婚登記人數按年上漲9%。

年輕人開始重新考慮結婚和生育，不是因為觀念變了，而是因為他們看到了經濟安全感的真實改善。

據悉，整個2025年，韓國政府專門撥付了28.6萬億韓元的低生育率預算，按年增加13%，生育支出佔GDP比重達到2%。今年的撥款力度，只增不減。

就業方面，半導體行業的高額分紅讓技術崗薪資、年終獎金大幅躍升，年輕人不再聚集文職、金融崗位，理工科硬核科技賽道重新成為就業首選，人才結構持續優化。

這一切，很大程度上得益於這一輪AI浪潮給三星和SK海力士帶來的超級時代紅利。

一季度，兩家存儲巨頭合計營業利潤接近95萬億韓圜，已經超過韓國2024年全國企業稅收總額；

機構測算，未來三年兩家企業上繳直接稅收總和，規模接近韓國4270億美元的全國外匯儲備總量。

手握海量稅源，韓國政府終於擺脱「沒錢辦事」的困境，民生和產業投入全面加碼：

- 育兒補貼預算提升47%；

- 青年住房補助規模擴大62%；

- 半導體研發專項預算暴增115%；

- 養老醫保民生投入上浮19%。

一切都在往積極的方向蜕變。

但硬幣的另一面同樣清晰可見。單一賽道託舉國運的模式，天生自帶結構性短板。

如今韓國經濟高度綁定存儲行業周期，汽車、石化等傳統優勢產業持續收縮，產業結構愈發單一，整體抗風險能力不斷弱化；出口四成靠半導體，意味着一旦AI需求降温，整個國家將承受不成比例的衝擊。

股市的財富高度集中於持有晶片股的少數人群和家庭，紅利分配極度不均，普通工薪階層難以分享，社會貧富差距持續拉大。

韓國總統政策顧問自己也承認，人工智能可以讓一個國家變得富裕，但它不能保證每個人都能平等地分享這些好處。

更值得警惕的是全民槓桿投機的市場風氣，一旦AI算力周期迎來拐點，股市財富效應逆轉，剛剛回暖的消費、地產、生育數據大概率會同步走弱，前期的時代紅利也會快速轉化為經濟下行壓力。

但不可否認，至少這幾年，韓國是實實在在地賺到了一波大的。

尾聲

三星和海力士這兩家公司，早已不只是韓國人的公司，它們是整個AI世界最敏感的情緒傳感器。

它們每一次上漲和下跌，都會被槓桿結構放大，然後迅速傳導到全球科技股板塊。

就在這幾天，三星和海力士的新一輪投資計劃浮出水面——三星未來十年要投入約1,000萬億韓元（約合6,460億美元）；SK海力士也在審查最高400萬億韓元的擴產方案。

6月29日，韓國總統將在青瓦台親自主持「大韓民國飛躍三大巨型項目全國簡報會」。賭注還在加碼。而全球市場此刻正安靜地等待着下一輪波動。