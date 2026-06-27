SpaceX下月7日晉納指100　基金將斥335億被動資金押注艦長馬斯克

馬斯克旗下的SpaceX成為納斯達克的快速納入機制的股惠者，因為這家在6月12日掛牌的公司，將於7月7日納入納斯達克100指數，市場人士預期，日後SpaceX在該指數的權重不足1%。隨著SpaceX即將成為納指100成份股，追蹤該指數的基金便要進行換馬，買入SpaceX。



納斯達克於當地時間周五（26日）宣布，SpaceX將在7月7日正式納入納斯達克100指數，成為該指數史上最快加入的成份股之一，有望帶來新一波被動型資金買盤。

逾8000億美元資金追蹤納指100

目前追蹤納斯達克100指數的資產規模超過8,000億美元，其中包括Invesco QQQ Trust，該ETF為每天交易最熱門的證券之一，並為好倉AI行情的重要風向標。

納斯達克市場。（路透社）

SpaceX將成為納斯達克「快速納入機制」的首批受惠企業之一，新機制允許符合資格的大型 IPO在上市滿15個交易日後，即可納入納斯達克100指數，大幅縮短過去往往需等待數月的時程，有別於過去舊制度，投資者通常必須等上好幾個月，才能透過指數持有新上市的大型企業。

新機制下掛牌最快15日可獲納入納指100

SpaceX獲納入納斯達克100指數，有望引發新一波資金買盤，因與納斯達克100指數掛鉤的指數基金和交易所交易基金（ETF）需要買入SpaceX股票，以匹配該基準指數的新成分股，而密切追蹤該指數的主動型基金經理也可能會調整持股。

為了提高美國市場吸引力，納斯達克近期與富時羅素（FTSE Russell）及 MSCI（明晟）等指數編纂機構紛紛放寬納入門檻，包括獲利要求、首次公開發行（IPO）後等待期間及流通股數等條件，摩根大通預估，SpaceX納入納斯達克100指數後，可望吸引約43億美元（約335億元）的被動型資金流入。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

儘管如此，由於SpaceX的公開交易流通股與其總市值相比仍然很低，即使是適度的指數權重也可能需要透過被動投資工具進行大量購買，因此標普道瓊斯指數公司已拒絕為標普500指數設立類似的快速通道，因標普500指數對獲利能力和公司成立年資有單獨的要求。

馬斯克身家縮至9420億美元仍為世界首富

SpaceX上市至今已有2星期，除卻上市首3日錄得三連升外，往後股價疲弱，更一度跌穿掛牌首日的開市價150美元關口。於周五收市報153.23美元，升0.15%，惟較歷史高位累跌逾32%。創辦人馬斯克的身家，亦由高峰期的1.315萬億美元，降至9,420億美元，不過依然是全球首富。