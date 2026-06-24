YouTuber 大J (Jason) 在Threads 發文分享投資SpaceX股份的感受，沒想到這篇帖文的留言區竟成為重災區！大量詐騙帳戶湧入，偽裝成大J本人留言，不斷慫恿網民加入 LINE投資群組。有網民質疑大J為何不隱私可疑留言，更暗指他默許這些假文身留言呃人？引來大J本尊留言反擊！



大J談SpaceX投資竟成詐騙溫床？

平時經常分享生活點滴的大J，這次在Threads聊起入股美國太空探索公司SpaceX的事。這類科技投資話題本來就非常熱門，不少人都對未來的太空產業充滿興趣。這篇單純的分享文馬上被詐騙集團盯上，他們看準了這波討論熱度和大J的人氣，借機在留言區尋找下手的獵物。

大J Jason Threads hunggy9527 截圖

留言區大混戰！如何識穿假分身帳戶？

現在點開那篇帖文的留言區，你會發現情況非常誇張。一堆頭像和名字與大J一模一樣的假帳戶，不斷在真實網民的留言下回覆搭話。這些假分身的目標只有一個，就是叫你點擊連結加入不明的TG群組。平時大家用手機快速掃留言，可能只看頭像就以為是本人回覆。只要點進對方的個人檔案，看看有沒有官方認證的剔號標記，或者檢查一下粉絲數量，馬上就能識穿這些低劣的偽裝。

大J Jason Threads hunggy9527 截圖

大家可以留意：真大J戶口是：hunggy9527、假大J雖然頭像一樣，但戶口是：havggy9527／hnuvggy9527／gunlggy9527 等等，且沒有藍剔。

大J Jason Threads hunggy9527 截圖

大J親身回應「串通」指控｜假戶口殺之不盡

針對有人指大J放任留言區的假戶口，他本人以粗口「66uo」留言反擊；支持者更反駁指，原來Threads上早就充斥名人假戶口，是動用專人也殺之不盡，並非與大J串通才予以保留。大家在網上瀏覽投資資訊時務必保持警惕，認清官方認證帳號，小心誤墜騙局招致損失。