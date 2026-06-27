美國放寛對Anthropic先進AI模型限制　路透：逾百企業獲准使用

人工智能公司Anthropic於6月26日表示，美國政府已放寛對公司先進人工智能（AI）模型Claude Mythos 5的使用限制，允許公司向一些值得信賴的美國組織發布該AI模型。路透社引述消息人士稱，超過100間公司和機構獲准使用它，其中包括許多《財富》（Fortune）公布的全球500大企業。



路透社26日報道，Anthropic先前因收到來自政府的出口管制命令，一度全面停止旗下先進AI模型Mythos 5與Fable 5的所有使用權限。

該資料圖片顯示美國創新企業Anthropic的標誌，攝於2024年5月20日。（Reuters）

美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 26日在致Anthropic的信中稱，認為公司已與美國政府合作，解決受管制模型相關風險，並取得重大進展。

盧特尼克稱，Anthropic之後將不再需要出口許可證，才可把Mythos 5出口給特定獲批准公司及其非美國公民員工，或者本公司的非美國公民員工，但對於不在批准名單上的公司，此前限制仍然有效。

在這張攝於2026年3月10日的照片中，人工智慧公司Anthropic的標誌出現在一部智慧型手機螢幕上，其背後則是美國防部的標誌。（Getty）

Anthropic同日發聲明中證實消息，稱他們正在迅速恢復部份用戶對Mythos 5的訪問權限，未來將繼續與政府合作，進一步擴大該AI模型對外的訪問權限，並使Fable 5再次可供公眾使用。