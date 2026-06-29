港交所︰第四季度推聯訊通

港交所(0388)宣布，計劃於今年第四季度推出全新的發行人通訊平台——香港交易所聯訊通，標誌着發行人服務及監管通訊數碼化的重要里程碑。

聯訊通將作為上市發行人及其顧問提交監管文件及與聯交所就監管事宜進行通訊的主要平台，為各方提供安全、集中及便捷的雙向溝通網上渠道。

港交所又稱，為配合於第四季度推出新平台，並確保過渡順暢有序，聯訊通的登記及賬戶開立流程將分階段進行。顧問可於今年7月起開立賬戶，而發行人開立賬戶的流程將由2026年10月起至2027年第二季度分批進行，發行人將在過渡至該平台前至少12個星期收到相關通知。

在完成過渡至香港交易所聯訊通後，香港交易所網站將推出重新設計的市場資訊頁面，整合並展示發行人資訊，例如管理層資料、企業活動及其他重要日期等。發行人更新其紀錄後，投資者將可接近實時查閱有關資訊，從而進一步提升市場透明度。

港交所上市主管伍潔鏇表示，推出聯訊通是香港交易所致力提升香港市場競爭力、確保市場基礎設施與時並進的重要一步。希望透過引入這個數碼化的溝通平台，提升效率、增強監管溝通及提高市場生態圈透明度，同時進一步便利市場參與者。