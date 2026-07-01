微軟據報新一輪裁員　將影響數千個職位　該股上半年瀉逾兩成

據Business Insider，知情人士透露，美股七巨頭微軟正計劃於近期宣佈裁員，以繼續控制成本。該股上半年領跌M7，股價下跌幅度超22%



報道稱，這些裁員將影響數千個職位，包括銷售和諮詢崗位，以及Xbox遊戲部門的職位。據悉，此次裁員規模將小於去年類似的一次。相關人員透露，這次裁員幅度將低於公司22萬名總員工數的2.5%。其中一位人士表示，公司計劃下周宣佈裁員，但具體時間可能會有所變動。一些受影響的員工將立即獲得新的職位。

往年，微軟有時會在7月1日新財年開始之際裁員。去年5月，該公司裁減了6000個職位，並在7月份又裁減了9000名員工。這些計劃凸顯了微軟在加大人工智能投入的同時，試圖控制成本的舉措。

微軟、Microsoft（路透社）

微軟六絕月市值曾蒸發4萬億

美國科技股「七巨頭」之一的微軟，在「六絕月」處於弱勢，一度錄得逾20%跌幅，市值曾蒸發5,300億美元（逾4.1萬億元），成為自2008年金融危機以來，表現最差的1個月。

Cresset Wealth Advisors首席投資策略師Jack Ablin表示，微軟正面對兩方面壓力，一是基建投資龐大，二是新技術可能顛覆傳統軟件需求。他指，雖然現時估值看似吸引，但投資者傾向先沽售，再評估後續影響。