Xbox旗艦新機恐售過千美元！微軟擔心玩家買不起　擬增設平價版

全球消費正值通貨膨脹的時代，每一個人的生活開銷正在不斷迅速遞減，且連帶壓縮的便是娛樂體驗，就比如說Xbox負責人Asha Sharma因感受到急遽驟變的經濟壓力，日前便公開坦承的說「玩家很難花數千美元買遊戲主機。」並指出Microsoft將探索全新的商業模式。



Xbox負責人稱：「玩家很難花數千美元買遊戲主機」

知名商業雜誌《Fortune》日前與Asha Sharma進行對談，從中該負責人明確指出，主機、零件、AI處理器以及生產運輸成本年年攀升，再綜合不可控的全球局勢因素，迫使機體、線上訂閱服務調漲。

知名商業雜誌《Fortune》日前與Asha Sharma進行對談。（YouTube@Fortune Conversations）

Xbox負責人稱Microsoft將探索全新的商業模式：

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「我們已經來到了一個必須轉變的階段，因為『難以想像玩家能花費數千美元購買一台主機。』因此，我認為我們將開始看到一些與過去截然不同的商業模式，並且在今年晚些時候會進入討論範圍。」

當然以上的策略布局，也讓玩家們猜想Microsoft接下來或許會走向低價主機方向，或開拓出符合現下需求的訂閱模式。

面對網路上發問的各種情況，Asha Sharma也表示：「我們必須從多角度思考主機的成本結構，設計出更多元的方案，讓更多玩家參與主機生態。此外，我們也需要找到足以『擴大通路』的合作關係，當然，也要思考主機之外的遊戲體驗，觸及全新的玩家。」

雖然Asha Sharma口中說的全新商業模式相信將在不久後揭曉，但她同時也強調Microsoft目前仍主攻向下相容，領先級效能的次世代Xbox主機。但隨著價格已逐漸接近1000美元，Microsoft究竟能否在性能與價格找到平衡點，顯然是接下來必須著重的市場課題。

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