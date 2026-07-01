「白宮股神」特朗普　去年加密貨幣收入至少14億美元

比特幣近年表現疲弱，近日更失守60,000美元大關，見21個月低位。不過，美國總統特朗普最新年度財務披露顯示，他「炒幣」了得，在2025年通過加密貨幣及迷因幣相關業務獲得至少14億美元收入。不過，雖然特朗普資產由盲目信託管理，但他並未切割自己的商業事業，因而惹來外界一些批評，稱他仍可能藉由總統職位獲利。



本次披露再次引發外界、對於總統商業利益與公共職責之間、可能存在利益衝突的討論，因為特朗普並未將資產置入由獨立受託人管理的保密信託基金(Blind Trust)，而是繼續由家族成員負責經營龐大的商業帝國。

2025年7月16日，美國加州，圖為帕薩迪納（Pasadena）附近一個加油站的廣告板上有宣傳比特幣提款機（ATM）的字樣。（Getty）

特朗普報告稱從加密貨幣公司World Liberty Financial的銷售中獲得逾5.88億美元收入。該公司聯合創始人包括特朗普、他的兒子們以及政府高級外交官史蒂夫·威特科夫。威特科夫之子扎克·威特科夫擔任該公司執行長。

特朗普的迷因幣業務CIC Digital LLC創造了6.36億美元的收入，其中絕大部分來自與Celebration Coins簽訂許可協議所獲得的版稅收入。CICDigital還持有存在數字錢包中的價值至少6,000萬美元的多種加密貨幣。

特朗普還通過出售Stablecoin Holdco股權獲得近1.97億美元。

2026年6月25日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）舉行與農民的晚宴時發表講話。（Reuters）

美國政府道德辦公室周二公佈的這份長達927頁的文件展示了特朗普龐大的商業版圖，包括他的酒店、高爾夫度假村和加密貨幣業務收入。

根據彭博億萬富翁指數，特朗普目前淨資產約76億美元。