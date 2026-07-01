美國最高法院作出終極裁決　駁回特朗普限制出生公民權行政命令

美國最高法院6月30日（周二）駁回總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）限制美國出生公民權的行政命令。最高法院以6比3的投票結果做出終極裁決，是最高法院今年第二次否決特朗普的重大舉措。此前，最高法院曾在2月推翻特朗普2025年4月向全球多國頒布的關稅政策。



據路透社報道，3位保守派法官：首席大法官羅伯茨（John Roberts）、卡瓦諾（Brett Kavanaugh）與巴雷特（Amy Barrett），以及三位自由派法官：索托馬約爾（Sonia Sotomayor）、卡根（Elena Kagan）與積遜（Ketanji Jackson）皆投票推翻特朗普的行政命令，支持保留出生公民權。

2026年6月30日，美國華盛頓，最高法院即將發布9個月會期的最終裁決，多名警員站在最高法院大樓前把守。（Reuters）

另外3名保守派法官：托馬斯（Clarence Thomas）、阿利托（Samuel Alito）和戈薩奇（Neil Gorsuch）則投票支持限制出生公民權。

最高法院維持下級法院的裁決，該裁決阻止了特朗普的行政命令生效。該行政命令指示美國各政府部門，在父母雙方均非美國公民或合法永久居民（即「綠卡」持有者的情況下，不承認在美國出生兒童的公民身份。

反對特朗普這項命令的人士認為，它違反了美國憲法第十四修正案的條款，該修正案賦予在美國出生且「受其管轄」的人公民身份。

撰寫該裁決的首席大法官羅伯茨表示，特朗普的指令違反了美國憲法第十四修正案的條款，該修正案保障幾乎所有在美國出生的人都享有公民身份，只有少數例外情況。

羅伯茨又指：「公民身份，無論過去還是現在，都是享有權利的權利，自由參與我們政治共同體的權利，」他補充道，第十四修正案的起草者將這一承諾擴展到了這片土地上每一個生來自由的人。「我們今天仍然信守這一承諾。」

2026年6月26日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）坐在白宮橢圓形辦公室向外眺望。（Reuters）

特朗普2025年1月重返總統職位的首日就頒布這項行政命令，作為一系列打擊非法移民政策的一部分。批評人士指責特朗普在移民問題上存在種族和宗教歧視。

挑戰者指出，最高法院早在1898年的「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）中就已釐清出生公民權的問題。該案確認，第十四修正案賦予在美國領土出生的人公民權，包括外國公民的子女。

羅伯茨大法官引用了1898年的這項裁決。

羅伯茨寫道：「因此，毫不奇怪，在過去的128年中，我們反覆理解『黃金德案』的裁決，即保障所有在美國出生並受其管轄的兒童的公民權，我們今天沒有理由改變這一觀點。」

羅伯茲表示，幾乎沒有證據支持特朗普政府對第十四修正案中公民權條款的解讀，即限制出生公民權的「大幅修正主義觀點」。

羅伯茨寫道：「如果國會試圖將美國公民權限制於在美國居住的人的子女，那麼公民權條款簡明扼要的措辭中沒有任何內容表明了這一意圖。」

2022年10月7日，美國華盛頓，圖為9位最高法院大法官合照。（Reuters）

報道指，最高法院頒布這項裁決的時間點意義重大，就在美國慶祝建國250週年（7月4日）前夕，最高法院的裁決等同就何謂美國公民的定義發表了他們的看法。