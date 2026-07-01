特朗普2025年財務申報文件曝光　靠加密貨幣勁賺逾100億元

美國政府道德辦公室（US Office of Government Ethics）6月30日公布美國總統2025年度財務申報文件，詳細闡述特朗普（Donald Trump，又譯川普）自去年上台以來的財富增長，其中顯示他及其家族去年就靠加密貨幣相關業務吸金逾14億美元（約109億港元）。



綜合美媒CNBC及路透社報道，這份長達927頁的報告提到，特朗普從他與兒子們共同創立的加密貨幣公司World Liberty Financial獲得近8億美元（約63億港元）的收入，其中包括5.2億美元（約41億港元）的加密代幣銷售收入以及透過出售公司股份獲得的2.5億美元（約20億港元）收入。

這張攝於2021年11月28日的設計圖片中，可以看到代表虛擬加密貨幣比特幣的物件放在數張美元鈔票上。（Reuters）

報告還提到，特朗普透過由其發行的迷因幣「$TRUMP」獲得6.35億美元（約50億港元）收益，其中大部份收入來自其擁有的企業與另一間名為Celebration Coins公司簽訂的授權協議。

特朗普同時申報了其他收入，包括他與多間媒體公司達成和解所獲得的8000多萬美元（逾6.28億港元）收入，以及透過向海外地產開發商授權其姓名使用權賺取的5200萬美元（約4.08億港元）。另外，他的傳統事業收益也有增長，從高爾夫球場和俱樂部物業獲得超過2.9億美元（約22.75億港元）的收入。

2024年7月27日，美國田納西州（Tennessee）納什維爾（Nashville），時任共和黨總統候選人，美國前總統特朗普（Donald Trump）在比特幣2024（Bitcoin 2024）活動上發表講話。（Reuters）

針對有關利益衝突的質疑，白宮首席副發言人凱利（Anna Kelly）表示，特朗普及其家族從未也絕不會涉及利益衝突，特朗普透過行政政策，使美國成為世界加密貨幣之都。

首席副發言人補充指，特朗普採取的所有行動都是為了美國人民的最大利益，任何散佈相反言論的所謂記者，都是在重複民主黨人和傳統媒體多年來一直鼓吹的陳舊虛假敘事。