美最高法院判各州有權禁跨性別女參加體育校隊　特朗普：巨大勝利

美國最高法院6月30日（周二）裁定，各州可以對跨性別學生運動員施加限制，支持西維珍尼亞州（West Virginia）和愛達荷州（Idaho）禁止跨性別學生加入女子運動校隊的法律，為保守派各州在限制跨性別者權利的鬥爭中贏得歷史性勝利。



綜合外媒報道，在「西維珍尼亞州訴 B.P.J.」一案中，大法官們裁定該州禁止跨性別女學生參加女子運動隊的規定，既未違反修正案第九條，亦未違反《平等保護條款》。法院亦支持愛達荷州一項類似法律的合憲性。

大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh）代表6比3的多數派撰寫裁決時表示：「憲法和第九條並不要求對全美的婦女和女子體育運動進行徹底改革。」

2026年6月30日，美國華盛頓特區，女性們手舉標語牌慶祝美國最高法院的裁決，其中包括一項允許各州限制跨性別學生運動員的裁決。（Reuters）

B.P.J. 是16歲的跨性別女子佩柏積遜（Becky Pepper-Jackson），她此前因尋求參加女子體育比賽，對西維珍尼亞州的禁令提出過挑戰。

跨性別學生權益倡議者認為，一刀切的禁令是基於性別和跨性別身份的歧視。但為這些法律辯護的各州則表示，按性別劃分的體育運動是合法且必要的，旨在保護出生時被指定為女性的公平和機會。

總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在社交平台Truth Social上慶祝了這項裁決，稱其為「重大勝利（BIG WIN）」。他寫道，「美國最高法院剛剛裁定，男性不得參加女子體育運動。這徹底終結了這種荒謬的情況！！！」