新一代GPU量產在即︰天數智芯仍有長線投資價值｜彭偉新

近年人工智能發展一日千里，算力需求成為整個科技產業鏈的核心資源。在這股浪潮之中，天數智芯（9903）作為本地少數專注通用GPU（圖形處理器）及AI算力解決方案的企業之一，逐步走到市場聚光燈下。



集團主要業務聚焦於通用GPU晶片及相關算力產品，產品線包括面向大型模型訓練的「天垓」系列、專注推理應用的「智鎧」系列，以及針對邊端應用的「彤央」系列，同時亦提供AI算力伺服器及集群解決方案，涵蓋由晶片到軟件的整體方案。

去年收入近9成來自通用GPU

從最新年度數據來看，2025年集團收入約10.34億元人民幣，其中通用GPU產品佔比高達約89%，當中訓練產品佔總收入約56%，推理產品約33%，算力解決方案則佔約9%。可以見到，集團收入已高度集中於核心GPU產品，並且訓練與推理雙線並行。

天數智芯主要業務聚焦於通用GPU晶片及相關算力產品。（天數智芯官網）

放眼行業前景，內地AI算力市場仍處於快速成長階段。多份研究均提到，未來數年中國通用GPU市場規模將維持高增長，尤其推理需求增速更快。隨著生成式AI應用滲透至各行各業，從雲端服務商到金融、零售、醫療機構，對算力的需求只會有增無減。同時，在海外高端晶片供應存在不確定因素的背景下，國產替代成為長遠趨勢。這種「需求上升＋供應本地化」的雙重推動，為本土GPU企業帶來結構性機會。

在這樣的大環境之下，天數智芯的位置如何？集團屬於國產GPGPU路線的代表之一。與部分專用AI晶片不同，通用GPU的優勢在於應用範圍廣，客戶更容易部署及轉換平台。多家機構提到，集團採用高度兼容主流編程模式的架構，客戶毋須大幅修改原有系統即可使用，部署時間較短，轉換成本較低。這一點在企業客戶與大型雲服務商（CSP）中尤其重要。

通用GPU的優勢在於應用範圍廣，客戶更容易部署及轉換平台。（天數智芯官網）

新一代高端產品下半年起量產

此外，集團近年積極推進產品升級。新一代高端GPU產品將於下半年開始量產，相比現有產品，不但算力大幅提升，平均售價亦有機會顯著提高，毛利率亦有望改善。這代表集團未來不單純依靠出貨量增長，更可透過產品組合升級帶動盈利能力改善。多份報告均預期，集團有機會於2027年實現盈利轉正，進入真正的規模化階段。

不過，競爭仍然存在。行業內仍有其他國產GPU與AI晶片廠商，同時大型科技企業亦持續投入自研晶片。再者，若海外供應重新放寬，亦可能對價格及市場份額造成壓力。因此，集團必須持續強化技術能力與客戶黏性，才能在競爭中站穩。

回顧2025年業績，集團收入按年增長超過九成，訓練及推理產品均錄得強勁升幅，毛利率維持在約54%的水平。雖然仍處虧損狀態，但經調整虧損已收窄。費用率隨收入增加而逐步下降，顯示規模效應開始浮現。集團亦加大研發投入及備貨，為未來放量作準備。

回顧2025年業績，集團收入按年增長超過九成，毛利率維持在約54%的水平。（天數智芯官網）

集團亮點主要集中於幾方面。第一是高度兼容的軟硬件設計，降低客戶轉換門檻。第二是成功切入頭部雲服務商供應鏈，設計導入逐步落地。第三是新一代高端GPU量產在即，有助推升平均售價及毛利。第四是供應鏈安排相對穩定，減少產能不確定性。這些因素結合，使集團具備中長線增長條件。

料近期升勢仍未結束

至於股價走勢，上市後股價由低位148.9港元水平見底回升後，便持續向上並一度急升，股價反覆升上近日最高位887.5港元後見回調，不過，股價只跌返10天線見656港元後，便再度反彈，而且9天RSI更再度升近70水平，反映整體走勢仍然未見頂，尤其是近日股價由高位回調期間，雖然成交額亦稍作回落，但未見明顯下跌，投資者未有大手拋售股份。只要股價能繼續企穩在700港元以上水平，相信整個升勢仍然未結束。投資者可以等股價返回750港元水平買入，暫時股價有望作出反彈並向之前頂部887港元水平進發，若果股價向下跌穿700港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。



【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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