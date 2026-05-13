Android迎Gemini Intelligence升級｜跨App自動化AI多功能新定義
Android Show I/O 2026 Google 正式出招 Gemini Intelligence！早前Google舉行的Android Show I/O 2026 Google 分享了在這個新時代下，如何讓裝置變得更體貼實用，助用家減少與螢幕的繁瑣互動，將更多時間留給真正熱愛的事物。這次發布 Gemini Intelligence 堪稱 Android 史上最大的 AI 升級。不僅僅是語音助手，它更像是一位深植於手機內的「全能管家」。
本次為用家提煉了 5 大必看重點，讓你秒懂這次 Android 的「腦部大開發」：
1. 跨 App 自動化：幫你搶位、買書、訂行程
深度串聯應用程式，代勞繁瑣任務
Gemini 不再只是獨立的聊天機器人，而是能直接指揮不同的 App 協作。它能從 Gmail 讀取課程大綱，判斷需要哪些教材，並自動在 購物 App 中將書籍加入購物車；甚至能為用家在運動 App 中搶先預訂特定的課程位置。這種「理解內容並跨平台執行」的能力，免除了用家在不同程式間來回切換的麻煩。
強大的「視覺情境」感應與轉化
截圖即行動： 拍攝旅遊小冊子後，Gemini 能自動在旅遊預訂平台尋找適合多人團體的行程。
長按即處理： 在備忘錄瀏覽購物清單時，只需長按電源鍵，Gemini 就能讀取清單內容並直接在外送應用程式中建立購物車並安排送貨。
背景執行與用家最終掌控權
實時追蹤： 當 Gemini 在背景執行複雜任務（如搜尋與訂購）時，用家可以透過 通知欄 隨時掌握進度。
人工確認： AI 僅會根據指令行動，在任務完成前，必須由 用家進行最終確認 才會正式下單或傳送資訊，確保所有自動化操作均符合用家預期。
2. Chrome 智能進化：網頁內容一鍵處理
預計 6 月下旬 推出，Android 版 Chrome 將內建 Gemini，帶有以下功能：
總結比較： 自動搜尋並比較網頁資訊。
代辦功能： 直接在瀏覽器內預約行程或預訂車位。
一鍵填寫表格：Gemini Intelligence 將 Google「自動填入」功能進化為具備個人化智慧的服務，能跨應用程式（如 Chrome 等）參考相關資訊，自動填寫手機上瑣碎且複雜的表格欄位；該功能採取 「選擇加入」（Opt-in）機制，確保用家能完全自主掌控隱私權限與連結開關。
3. 全新Rambler 功能：廢話自動變重點
如果你平時說話「想到哪說到哪，想不到」，全新的 Rambler 功能就是救星：
自然表達： 你只需隨意口述，AI 會自動擷取核心內容，整合成精簡訊息。
多語言： 支援在單一訊息中無縫切換不同語言。
隱私： 錄音僅供實時轉錄，不會存檔。
4.生成式使用者介面 （Generative UI）：自創專屬 Widget
自訂需求： 用對話方式描述，例如「每日推薦高蛋白食譜」或「只顯示風速的天氣圖」，手機就會生成專屬小工具。
跨裝置： 同時支援手機與 Wear OS 智能手錶。
5. 新一代車用 Android 系統：體驗更多功能 提升駕駛樂趣
沉浸式導航與個人化視覺升級：Google 地圖迎來十年來最大更新，引入 3D 實景、紅綠燈及細緻行車線資訊，結合 Material 3 Expressive 設計語言與自訂小工具，讓導航畫面更直觀且具個人風格。
頂級車內娛樂與空間音訊體驗：首次支援 60fps 全高清 YouTube 影片播放，並具備停車/行車間的「影音自動切換」安全機制，同時引入 Dolby Atmos 沉浸式音訊，提升駕駛艙的視聽享受。
Gemini 深度整合與智慧代辦：Gemini 能理解駕駛情境並預測需求，例如透過 Magic Cue 自動尋找地址並回覆訊息，或在內建系統中協助診斷儀錶板燈號與評估空間，甚至支援 Zoom 視訊會議，實現真正的智能出行。
Google表示：「所有這些功能都基於我們在桌面端提供的相同安全保護機制，能夠抵禦諸如即時注入等新興威脅，讓您無論身處何地都能安心無憂。此外，為了提供額外的控制保障，自動瀏覽功能會在完成敏感操作（例如購物或在社交媒體上發帖）之前徵求您的確認。」
Google 計畫從6月下旬開始在美國向Android用家推送Chrome瀏覽器的Gemini更新。用家的手機需要至少4GB記憶體的裝置才能獲得此更新，但係統支援範圍涵蓋Android 12以上版本。而香港用家可能要再等一陣子。
這場由 Gemini Intelligence 引領的 Android 革命，標誌著 AI 正式從「雲端助手」轉化為「隨身管家」。
無論是手持裝置上實現跨應用程式的自動化協作、隨心所欲地生成個性化介面，還是駕駛艙內深度整合的 3D 沉浸導航與智能車務助理，Google 展現了將強大算力無縫嵌入日常生活的野心。隨著這些功能於今夏陸續登場，手機與汽車將不再僅是工具，而是能主動預測需求、精準處理繁瑣事務的智慧夥伴，帶領用家全面進入「AI 優先」的科技新生活。不知道各位，滿不滿意，期不期待呢，留言討論吧！
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