Android迎Gemini Intelligence升級｜跨App自動化AI多功能新定義

Android Show I/O 2026 Google 正式出招 Gemini Intelligence！早前Google舉行的Android Show I/O 2026 Google 分享了在這個新時代下，如何讓裝置變得更體貼實用，助用家減少與螢幕的繁瑣互動，將更多時間留給真正熱愛的事物。這次發布 Gemini Intelligence 堪稱 Android 史上最大的 AI 升級。不僅僅是語音助手，它更像是一位深植於手機內的「全能管家」。



Android迎Gemini Intelligence升級

本次為用家提煉了 5 大必看重點，讓你秒懂這次 Android 的「腦部大開發」：

1. 跨 App 自動化：幫你搶位、買書、訂行程

深度串聯應用程式，代勞繁瑣任務

Gemini 不再只是獨立的聊天機器人，而是能直接指揮不同的 App 協作。它能從 Gmail 讀取課程大綱，判斷需要哪些教材，並自動在 購物 App 中將書籍加入購物車；甚至能為用家在運動 App 中搶先預訂特定的課程位置。這種「理解內容並跨平台執行」的能力，免除了用家在不同程式間來回切換的麻煩。

強大的「視覺情境」感應與轉化

截圖即行動： 拍攝旅遊小冊子後，Gemini 能自動在旅遊預訂平台尋找適合多人團體的行程。

長按即處理： 在備忘錄瀏覽購物清單時，只需長按電源鍵，Gemini 就能讀取清單內容並直接在外送應用程式中建立購物車並安排送貨。

背景執行與用家最終掌控權

實時追蹤： 當 Gemini 在背景執行複雜任務（如搜尋與訂購）時，用家可以透過 通知欄 隨時掌握進度。

人工確認： AI 僅會根據指令行動，在任務完成前，必須由 用家進行最終確認 才會正式下單或傳送資訊，確保所有自動化操作均符合用家預期。

2. Chrome 智能進化：網頁內容一鍵處理

預計 6 月下旬 推出，Android 版 Chrome 將內建 Gemini，帶有以下功能：

總結比較： 自動搜尋並比較網頁資訊。

代辦功能： 直接在瀏覽器內預約行程或預訂車位。

一鍵填寫表格：Gemini Intelligence 將 Google「自動填入」功能進化為具備個人化智慧的服務，能跨應用程式（如 Chrome 等）參考相關資訊，自動填寫手機上瑣碎且複雜的表格欄位；該功能採取 「選擇加入」（Opt-in）機制，確保用家能完全自主掌控隱私權限與連結開關。

Gemini Intelligence 將 Google「自動填入」功能進化為具備個人化智慧的服務，能跨應用程式（如 Chrome 等）參考相關資訊，自動填寫手機上瑣碎且複雜的表格欄位；該功能採取 「選擇加入」（Opt-in）機制，確保用家能完全自主掌控隱私權限與連結開關。（Google）

3. 全新Rambler 功能：廢話自動變重點

全新Rambler 功能：廢話自動變重點（Google）

如果你平時說話「想到哪說到哪，想不到」，全新的 Rambler 功能就是救星：

自然表達： 你只需隨意口述，AI 會自動擷取核心內容，整合成精簡訊息。

多語言： 支援在單一訊息中無縫切換不同語言。

隱私： 錄音僅供實時轉錄，不會存檔。

4.生成式使用者介面 （Generative UI）：自創專屬 Widget

生成式使用者介面 （Generative UI）：自創專屬 Widget（Google）

自訂需求： 用對話方式描述，例如「每日推薦高蛋白食譜」或「只顯示風速的天氣圖」，手機就會生成專屬小工具。

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跨裝置： 同時支援手機與 Wear OS 智能手錶。

5. 新一代車用 Android 系統：體驗更多功能 提升駕駛樂趣

Material 3 Expressive 設計（Google）

沉浸式導航與個人化視覺升級：Google 地圖迎來十年來最大更新，引入 3D 實景、紅綠燈及細緻行車線資訊，結合 Material 3 Expressive 設計語言與自訂小工具，讓導航畫面更直觀且具個人風格。

頂級車內娛樂與空間音訊體驗：首次支援 60fps 全高清 YouTube 影片播放，並具備停車/行車間的「影音自動切換」安全機制，同時引入 Dolby Atmos 沉浸式音訊，提升駕駛艙的視聽享受。

Gemini 深度整合與智慧代辦：Gemini 能理解駕駛情境並預測需求，例如透過 Magic Cue 自動尋找地址並回覆訊息，或在內建系統中協助診斷儀錶板燈號與評估空間，甚至支援 Zoom 視訊會議，實現真正的智能出行。

Google 地圖迎來十年來最大更新，引入 3D 實景、紅綠燈及細緻行車線資訊，結合 Material 3 Expressive 設計語言與自訂小工具，讓導航畫面更直觀且具個人風格。（Google）

Google表示：「所有這些功能都基於我們在桌面端提供的相同安全保護機制，能夠抵禦諸如即時注入等新興威脅，讓您無論身處何地都能安心無憂。此外，為了提供額外的控制保障，自動瀏覽功能會在完成敏感操作（例如購物或在社交媒體上發帖）之前徵求您的確認。」

Google 計畫從6月下旬開始在美國向Android用家推送Chrome瀏覽器的Gemini更新。用家的手機需要至少4GB記憶體的裝置才能獲得此更新，但係統支援範圍涵蓋Android 12以上版本。而香港用家可能要再等一陣子。

這場由 Gemini Intelligence 引領的 Android 革命，標誌著 AI 正式從「雲端助手」轉化為「隨身管家」。



無論是手持裝置上實現跨應用程式的自動化協作、隨心所欲地生成個性化介面，還是駕駛艙內深度整合的 3D 沉浸導航與智能車務助理，Google 展現了將強大算力無縫嵌入日常生活的野心。隨著這些功能於今夏陸續登場，手機與汽車將不再僅是工具，而是能主動預測需求、精準處理繁瑣事務的智慧夥伴，帶領用家全面進入「AI 優先」的科技新生活。不知道各位，滿不滿意，期不期待呢，留言討論吧！



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