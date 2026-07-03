AI泡沫論｜認Meta AI代理發展慢　朱克伯格盼AI基投半年內有頁獻

Facebook母公司Meta近年積極投資人工智能（AI），不過公司創辦人兼行政總裁朱克伯格於周四（2日）內部員工大會上承認，縱使公司在AI領域上持續投入資源，但是AI代理技術發展進度不及預期。



朱克伯格指出﹕「過去四個月裡，AI代理發展的速度並沒有如我們所預期的加速。」同時指出公司對此新技術的龐大投資「尚未開花結果」，這亦促使管理層重新審視近期的架構調整方向。

曾憂應對行業變化速度不夠快

朱克伯格透露，今年1月和2月開始規劃重組時，管理層曾擔心公司應對行業變化的速度不夠快。他形容，當時高層對AI初創Anthropic的Claude Code等工具「極為樂觀」，但這些期望目前尚未實現。

Meta行政總裁朱克伯格。（路透社）

今年對AI基建開支最高達1450億美元

Meta今年在AI基礎設施上的資本開支預計高達1,250億至1,450億美元，是全球科技巨擘中手筆最大的企業之一。然而，隨著龐大資金投入數據中心建設，公司的自由現金流承壓，市場亦高度關注其動向。外電早前報道指出，Meta正計劃銷售多餘的AI算力，反映市場對算力的實際需求可能與科技業早前的預估存在落差。

儘管進展未如人意，朱克伯格強調公司仍處於「超級人工智能之旅」中。他向員工表示，他仍預期這些重資產投入將在未來三至六個月內，為公司帶來更顯著的回報，並指重組方面作出的最佳決策「尚未實現」。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

作為AI戰略的一部分，Meta在5月裁減了全球約10%的員工（約8,000人），並將約7,000名員工重新分配到專注AI的團隊。朱克伯格在會上承認，這項包含大規模裁員的組織重組，執行過程不夠「俐落」，管理層也錯估了調整時機。雖然他曾在5月向員工承諾今年不會再進行全公司範圍的裁員，但連串變動已引發員工反彈，並引起外界對公司士氣的關注。

強調無利用員工數據訓練AI

會議上，Meta技術總監Andrew Bosworth亦就一項備受爭議的員工行為追蹤計劃作出說明。該計劃透過追蹤員工的滑鼠移動和數位活動來收集數據用於AI訓練，但因涉及敏感數據暴露事件，已於上月暫停。Andrew Bosworth表示，審查結果顯示沒有員工數據被用於AI訓練。他透露，若計劃重新啟動，將改為「自願加入」機制，與4月最初部署時員工無法退出的做法截然不同。