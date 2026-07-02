財經視野｜Meta爭當「賣鏟人」　算力過剩之說在華爾街油然而生

7月伊始，全球AI算力賽道迎來新玩家。Meta準備「下場」賣算力了！這讓全球陷入從「瘋搶香餑餑」走向「算力過剩」的恐慌，金融市場迎來黑色星期四。美股晶片股一夜暴跌後，亞太市場存儲等概念全線崩跌。韓國股市幾度跌到熔斷，SK海力士單日市值蒸發了1600億美元。到了周五美股初段，相關股份未止瀉，美光盤中瀉近4%，千元大關守不住。算力過剩之說在華爾街油然而生。



對外售賣算力的業務在Meta內部代號為「Meta Compute」。（Reuters）

這項對外售賣算力的業務在Meta內部代號為「Meta Compute」。據悉，公司正在考量兩種商業化路徑。不過，目前相關規劃仍在推進階段，業務策略或出現調整。

事實上，早在5月份，扎克伯格就公開表示過，對外出售算力將成為可選方案。長期以來，Meta的投資邏輯核心依託數字廣告業務。

近年來，公司投入數千億美元以衝刺超級人工智能，期間還與CoreWeave、谷歌、甲骨文簽署大額算力採購協議。但是，鉅額的資金投入也讓投資者擔憂Meta資本開支何時、以何種方式轉化為營收。

此次佈局雲計算業務，將成為Meta突破營收瓶頸、實現收入多元化的關鍵抓手。BMO Capital分析師Brian Pitz指出，該業務能讓Meta的資本開支獲得更清晰、更快的投資回報，緩解市場對公司高額投入的擔憂。

伯恩斯坦分析師Madison Rezaei進一步表示，Meta當前全球總算力規模達到20吉瓦，未來數年還將新增14吉瓦算力投產。

2026年6月12日，美國紐約市，SpaceX行政總裁馬斯克（Elon Musk）在納斯達克交易所，出席SpaceX首日掛牌上市活動。（Reuters）

值得注意的是，Meta並非首家對外釋放富餘算力的科技巨頭。早前，SpaceX相繼與Anthropic和谷歌簽署算力租賃協議，兩筆訂單總價值超700億美元。與此同時，亞馬遜雲科技、微軟Azure等老牌雲廠商也在持續優化算力租賃業務。

部分投資者擔憂海量算力供給湧入市場，會壓低行業租賃定價，進而壓縮中小算力服務商的利潤空間。D.A. Davidson總經理Gil Luria表示，CoreWeave、Nebius等中小型專業算力雲廠商的增長高度依賴Meta訂單，而Meta入局後，或將不再需要採購它們的算力。

不過，Jefferies認為，CoreWeave作為頭部專業算力託管服務商，內在價值並未受損。此外，巨頭集中對外出租算力，也引起了市場對「算力過剩」的擔憂。質疑者提出，此舉或許是對沖內部AI算力消耗不及基建投入規模的風險。

高盛交易主管Rich Privorotsky進一步補充，算力板塊此前依賴的「持續稀缺」估值邏輯已被動搖，行業底層敘事正在逆轉。

對此，Jefferies認為，市場唱空「算力過剩」的邏輯本末倒置，Meta此舉「可以提升算力利用率、提高投入資本回報率」。

資本支出未必會下調眼下，科技巨頭一邊出售閒置算力，一邊高喊「算力稀缺」瘋狂擴產。

2026年3月5日，德國柏林，谷歌新的人工智能 (AI) 中心開幕式上，展示了一個特別設計的谷歌標誌。（Reuters）

早前谷歌因無法滿足Meta的算力需求，限制其調用Gemini大模型。這導致Meta因算力缺口拖慢了多項內部人工智能項目進度，公司甚至要求員工縮減大模型token使用量。

對此，伯恩斯坦稱，相比於「算力過剩」，此次Meta的雲業務更像是對算力資源的再分配，而不是簡單的「用不完」。不過，部分市場人士認為，對人工智能基礎設施的持續性投資已經讓世界上現金最充裕的科技公司也要依靠債務和股票市場來支撐發展。

數據顯示，2026年大型科技企業AI基礎設施總投入預計將超7000億美元，較2025年的4000億美元實現大幅躍升。其中，微軟預計全年支出1900億美元，谷歌上調開支至1800~1900億美元，亞馬遜則計劃支出約2000億美元。

Rich Privorotsky表示，目前科技巨頭面臨業績跑輸大盤的壓力，市場認為它們必須維持龐大的資本支出才能保持競爭力。

圖為2026年6月17日，中國安徽省阜陽市查獲的美元紙幣。（Getty）

部分投資者認為，繼續增加支出的邊際回報已大幅減弱，市場正逐漸轉向主動削減資本開支、盤活存量資源的主體。

國際清算銀行進一步分析，科技巨頭的支出狂潮可能導致「長期投資失敗」，進而動搖金融市場並損害全球經濟。「科技行業的回報可能低於預期，這會促使投資者迅速限制對人工智能公司的融資。」

不過，摩根士丹利表示，如果Meta真的把外部雲服務做大，而不是臨時出租裸算力，資本開支反而可能有上行壓力。

展望即將到來的二、三季度財報季，瑞銀直言，企業給出的指引以及全年資本支出計劃，將成為本輪行業估值修復能否持續的核心因素。