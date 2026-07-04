AI泡沫論｜德銀撐Meta「賣算力」　或啟千億美元級AI投入變現通道

針對Meta擬向外部客戶出售AI算力及模型訪問權限的消息，德意志銀行認為，這並不意味着Meta削弱前沿模型或「超級智能」佈局，而更可能是將較舊、非核心或階段性閒置的算力對外變現，同時保留最新一代晶片用於內部訓練。

報道稱，此舉有望把市場對Meta「高資本開支、收入回報有限」的擔憂，轉向對其新增高利潤收入選擇權的重估。按德銀測算，Meta到2027年底AI相關算力可能達到8至11.5GW，其中可對外出售容量約1.2至2.7GW；假設75%實現銷售、每GW年化收入100億至150億美元，Meta 2027年可新增收入90億至300億美元，較市場預期收入高3%至10%，基準情景約175億美元。

2025年9月11日，圖中一名青少年手持智能手機，在美國科企Meta標誌前自拍。（Reuters）

Meta擬變「大拆家」售過剩能力

彭博日前引述知情人士稱，Meta正在組建一家企業，透過向外部客戶出售多餘的運算能力來創造收入。

知情人士續稱，一項潛在方案是出售對託管在Meta現有AI基礎設施上的各種AI模型的存取權限，類似於AWS的Bedrock服務。Meta將營運支持這些模型的數據據中心和晶片，包括其自主研發的Muse Spark模型，並向開發者收取存取權費用。

與此同時，Meta據悉也正在考慮出售「原始」運算能力的使用權，類似於其他所謂的「新雲端」業務，例如CoreWeave公司。