韓國斥81萬億韓元升級封裝線　Samsung、SK海力士建4座高端晶片廠

為了進一步鞏固自身在高端儲存晶片領域的領先優勢，儘可能拖住中國本土儲存廠商的追趕腳步，韓國官方在6月29日正式宣佈，將大幅加碼AI相關晶片產業的投入規模，升級本土產能佈局。



據韓國當地媒體報道，韓國總統李在明近期在相關產業會議上公開發聲，表示韓國當下必須加快全新的晶片生產基地建設，才能跟上全球爆發的AI儲存需求，現有已投產的晶片工廠周邊的水資源供給、配套基建能力已經幾乎逼近承載極限，很難再支撐產能進一步擴張。

現有已投產的晶片工廠周邊的水資源供給、配套基建能力已經幾乎逼近承載極限，很難再支撐產能進一步擴張。（unsplash@Glsun Mall）

李在明特別提到，當前全球晶片和人工智能領域的競爭已經進入白熱化階段，韓國只有比所有競爭對手都更快落地新工廠、跑出產能增量，才能守住現在來之不易的產業領先地位，不至於在新一輪AI產業浪潮中被彎道超車。

李在明特別提到，當前全球晶片和人工智能領域的競爭已經進入白熱化階段，韓國只有比所有競爭對手都更快落地新工廠、跑出產能增量，才能守住現在來之不易的產業領先地位，不至於在新一輪AI產業浪潮中被彎道超車。（Reuters）

為了落實這一目標，韓國官方正式公布了總規模81萬億韓元（約4102億港幣）的專項投資計劃，全部定向用於升級擴建先進晶片封裝工廠，同時，Samsung和SK海力士將在總額800萬億韓元（約4.1萬億港幣）的國家級晶片集群大項目中，各自新建2座全新的高端晶片製造工廠，總產能規劃規模遠超行業此前預期。

最新統計的行業數據顯示，韓國今年6月的出口按年增速有望創下近五十年來的最強紀錄，全球持續升溫的人工智能投資熱潮，正在推着韓國半導體企業的出貨量，接連創下歷史新高。

韓國6月全品類出口按年預計將增長61.0%，直接超過5月錄得的53.4%的增幅，創下1978年10月以來韓國單月出口的最快增速。韓國對外出口從2025年6月開始就已經保持連續正增長，當年12月起增速進一步躍升至兩位數區間。

這一輪出口的超高增速，核心動力全部來自Samsung電子、SK海力士等頭部晶片製造商，全球AI產業的持續投資熱潮大幅推高了高帶寬儲存晶片的市場售價，韓系廠商的出貨量和營收同步暴漲，直接拉抬了全國出口的整體表現。

韓國產業部相關負責人在接受媒體採訪時明確表示，依託這次的大規模擴產計劃，韓國預計將在五年內，把本土DRAM晶片的總生產能力直接翻一倍，進一步拉大自身在高端儲存領域的產能優勢。

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